به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش که در مسیر حدود 10 کیلومتری ابتدای پل چلاو تا دبیرستان شبانه روزی امام خمینی(ره) چلاو برگزار شد، جمعیت زیادی از فرهنگیان و شهروندان آملی حضور داشتند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان آمل گفت: هدف از این فعالیتهای ورزشی به خصوص پیاده روی خانوادگی، ایجاد روحیه نشاط و سلامتی در خانواده ها و نهادینه کردن فرهنگ پیاده روی خانودگی در میان فرهنگیان است.

اکبر لطفی، با اشاره به اینکه توجه بیشتر خانواده ها به امر ورزش و سلامتی همواره مورد تاکید است ادامه داد: در قرآن کریم و روایات تاکید زیادی به امر سلامتی و ورزش شده و این فرهنگ سالم باید در جامعه فراگیر شود.

وی تصریح کرد: برگزاری مستمر،همایش های پیاده روی به مناسبت های مختلف در طول سال می تواند فرهنگ پیاده روی را در میان خانواده ها نهادینه کند.

مدیر آموزش و پرورش آمل اضافه کرد: ورزش سالم به خصوص پیاده روی های عمومی باعث افزایش سلامت عمومی جامعه خواهد شد.

لطفی اظهارداشت: ورزش یکی از اساسی ترین راههای رسیدن به جامعه ای سالم، فعال و به دور از سستی و پلیدی است.

مدیر آموزش و پرورش آمل خاطرنشان کرد: برای توسعه و ترویج ورزش به عنوان یک نیاز ضروری در هر سنی باید مورد توجه جدی مسئولان باشد.

شهرستان حدود 350 هزارنفری آمل حدود پنج هزار فرهنگی دارد که بیش از61 هزاردانش آموز در این مدارس درس می خوانند.