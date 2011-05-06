به گزارش خبرگزاری مهر، سید شمس الدین حسینی در جلسه شورای اداری شهرستان تربت جام با اشاره به نامگذاری سال جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری تاکید کرد: وقتی از جهاد صحبت می کنیم باید برای جهاد نقشه داشته باشیم و بدانیم جهاد کننده کیست.

وی افزود: نقشه جهاد اقتصادی سالها قبل توسط مقام معظم رهبری با ارائه سند چشم انداز و ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی ارائه و اینکه به کجا و با چه چارچوبی حرکت کنیم طراحی شد.

حسینی طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه ها را نقشه ای برای حرکت به سوی اهداف چشم انداز تعریف کرد و افزود: اهدافی همچون پیشرفت و عدالت در چارچوب اصل 44 قانون اساسی و در دهه چهارم انقلاب در همین راستا بود.

وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در خصوص تداوم و پیگیری جهاد اقتصادی، اظهارداشت: جهاد اقتصادی مستلزم بیشترین و بهترین تلاش و مبارزه با چشمداشت معنوی است و دولت و مردم باید خود را مخاطب جهاد اقتصادی بدانند.

حسینی گفت: اجرای هدفمند کردن یارانه ها سبب شد کیفیت سیاستگذاری توسط مردم در دیدگاه جهانیان چندین پله ارتقاء یابد و نباید با سستی این فرصت را از دست بدهیم.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به سهمیه 12 میلیون لیتری نفت گاز (گازوئیل) برای بخش کشاورزی، اظهارداشت: برای رفع نیاز کشاورزان این سهمیه به 16 میلیون لیتر افزایش یافت.

وی همچنین از تصمیم ستاد هدفمند کردن یارانه ها در جلسه اخیر خود در خصوص صدور کارت سوخت به کشاورزان در خرداد ماه سال جاری خبر داد.

حسینی صدور مجوز از سوی مجلس شورای اسلامی در خصوص هزینه کردن بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی خبر داد و تاکید کرد: مسئولین باید در هر بخش منابع را به صورت صحیح تخصیص دهند تا تراز کشور را به لحاظ رفاهی و اقتصادی بالا ببریم.