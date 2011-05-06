ناصر سودانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نظام آموزشی کشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با تحول جدی روبرو نشد در حالی که نظام آموزشی نیازمند یک تحول اساسی و ریشه ای است.

وی خاطرنشان کرد: وابستگی نظام آموزشی کشور ما به فرآورده ها و محصولات آموزشی بیگانگان به ویژه در علوم انسانی، ضرورت این تحول را بیشتر نشان می دهد.

سودانی تاکید کرد: متاسفانه در گذشته کمتر به این موضوع پرداخته شده بود اما با توجه به آغاز روند اجرای نقشه جامع علمی کشور این احساس ضرورت و ارجحیت بوجودآمده که امید می رود در پرتو سند آموزشی کشور و نقشه جامع علمی کشور بتوان این خلاء را پر کرد و نیاز بنیادین کشور را تامین کرد.

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان سیاستگذار می تواند در بعد نرم افزاری و سخت افزاری این مهم که به تحول نظام آموزشی کشور می انجامد، را اجرایی کند.