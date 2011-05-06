به گزارش خبرگزاری مهر، "سعدالله نصیری" در توضیح تذکر کتبی خود به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: تذکر من به وزیر علوم درباره پیگیری عمل ناپسند یکی از اساتید دانشگاه تربیت مدرس است که مقاله خود را مشترک با نام امام زمان (عج) در مجله "ماکرومولکولار ریسرچ" به چاپ رسانده است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با بیان اینکه این دومین مقاله نویسنده است که در کنار نام خود، نام امام زمان را هم آورده است افزود: نخستین مقاله وی در مجله "پلیمر ریسرچ اسپرینگر" به چاپ رسید که هر دو را مشترک با نام امام زمان به چاپ رساند و این مسئله از نظر قوانین چاپ مقالات نیز مغایرت دارد.

وی اضافه کرد: نویسنده با این اقدام خود مرتکب دو جرم شده که یکی واژگون جلوه دادن واقعیت و ذکر نام کسی است که عملا در نوشتن این مقاله سهم نداشته و دیگری توهین به اعتقادات شیعیان است زیرا ذکر نام امام زمان در کنار نام نویسنده یک کار موهن و دور از شان یک استاد دانشگاه است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به اینکه این مسئله از طریق مراجع قضایی قابل پیگیری است اظهار داشت: نویسنده با این کار خود هم از نظر اعتقادات مذهبی مسلمانان و هم از نظر قوانین آکادمیک مرتکب خلاف و جرم شده و این مسئله از مجراهای قانونی و قوه قضاییه قابل پیگیری است و من هم از بابت پیگیری هرچه سریع‌تر این مسئله به وزیر مربوطه تذکر دادم.

وی تاکید کرد: وزیر علوم یا از این موضوع اطلاع نداشته یا با این قضیه برخورد نکرده‌ که این شخص به خود اجازه داده برای دومین بار این اقدام را انجام دهد.

به گزارش مهر، "م ر" اختصار نام و نام خانوادگی یک عضو هیئت علمی اخراجی دانشگاه تربیت مدرس است که در اقدامی موهن در بخش نویسندگان مقاله علاوه بر نام خود اقدام به ذکر عنوان مقدس "امام عصر (عج)" کرده است. عنوان مقاله این عضو هیئت علمی اخراجی درباره ریز ساختارهای پلیمری با عنوان Microstructure of Poly(vinyl acetate)-block-Poly(methyl acrylate-co-methymethacrylate) Block Terpolymers. 2D NMR and Thermal Studyl بوده است.