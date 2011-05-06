به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، تاکنون 823 هزار و 846 نفر از 80 بازی برگزار شده تماشا کرده‌اند که معدل حضور 10 هزار و 846 نفر در هر بازی را به ثبت رسانده‌اند.

تیانجین تدا از چین که به مرحله یک هشتم نهایی هم صعود کرده با کشاندن 26 هزار نفر در بازی با ججو یونایتد بیشترین تعداد تماشاگران هفته پنجم را به خود اختصاص داد.

پرسپولیس هم مقابل الاتحاد عربستان با بیش از 25 هزار تماشاگر نتوانست روزهای پرتماشاگر خود را تکرار کند اما در رده دوم جدول پرتماشاگرترین بازی‌های هفته قرار گرفت.

اف سی سئول کره جنوبی با 23 هزار تماشاگر در روز پیروزی 3 بر صفر مقابل العین سومین بازی پرتماشاگر را در ورزشگاه جام جهانی سئول به ثبت رساند.

در طول پنج هفته بازی‌ها و تاکنون بازی پرسپولیس - بنیادکار در استادیوم آزادی با 31 هزار تماشاگر بیشترین جمعیت را به ورزشگاه کشانده است.