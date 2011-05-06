به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، صباح محمدی صبح جمعه در جلسه انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر سروآباد، اظهار داشت: همکاری و تعامل ادارات و سازمان های دولتی با اعضای شورای اسلامی در مناطق شهری و روستایی روند خدمت گذاری به مردم را بهبود می بخشد.

وی عنوان کرد: شوراها با توجه به ارتباط و تعامل نزدیکی که با مردم دارند، از مشکلات و نیازهای جامعه اطلاعات بسیار خوبی را در اختیار دارند و مدیران دولتی هم می توانند برای پیشبرد در امور جامعه از این همه توان استفاده کنند که متاسفانه در حال حاضر این مهم در استان در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.

رئیس شورای اسلامی شهر سروآباد بیان داشت: میزان تاثیرگذاری شوراهای اسلامی در روستاها و شهرهای کوچک خیلی بیشتر است و به همین دلیل انتظار می رود که با توجه به نگاه ویژه استاندار کردستان به جایگاه شورا، تمامی مدیران نیز از این پتانسیل به نحو احسن استفاده کنند.

در ادامه این جلسه اعضای هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر سرواباد انتخاب شدند که بر اساس آن "صباح محمدی" به عنوان رئیس شورا و "محمد سیوان وهابی" نیز به عنوان نایب رئیس شورای اسلامی شهر سرواباد برای یک سال آینده انتخاب شدند .

همچنین در این انتخابات "حسن عظیمی" به عنوان خزانه دار و "سروه اسدی" به عنوان منشی شورای اسلامی شهر سروآباد انتخاب شدند.

صباح محمدی رئیس شورای اسلامی شهر سروآباد هم اکنون ریاست شورای اسلامی استان کردستان را نیز بر عهده دارد.