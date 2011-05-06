به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوازدهم از رقابت‌های هندبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در بخش بانوان پیش از ظهر امروز جمعه با برگزاری سه دیدار در شهرهای اصفهان، بندرعباس و کرمان پیگیری شد که طی آن تیم‌های مدعی مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.

در مسابقات این هفته تیم ذوب آهن اصفهان در شرایطی که تیم فولاد همشهری‌اش استراحت داشت به مصاف تیم پرسپولیس رفت و برابر این تیم به برتری رسید. تیم چیلان سازه کردستان و هیئت هندبال فارس هم مقابل رقبای خود به پیروزی دست یافتند.

- نتایج این هفته از مسابقات بدین شرح است:

* ذوب آهن اصفهان 23 - پرسپولیس تهران 20

* هیئت هندبال هرمزگان 17 - چیلان سازه سنه کردستان 30

* شهرداری کرمان 18 - هیئت هندبال فارس 29

در پایان این هفته از مسابقات همچنان تیم‌های هیئت هندبال فارس، فولاد مبارکه سپاهان اصفهان و ذوب آهن اصفهان رده‌های اول تا سوم جدول رده بندی را در اختیار دارند.