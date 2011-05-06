به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، سید حسین صابری پیش از ظهر جمعه در مراسم معارفه سرپرست فرمانداری شهرستان پارس آباد استان اردبیل اظهار داشت: اگر مشکلی در این زمینه به وجود آید، دولت با برنامه ریزیهای صورت گرفته برطرف خواهد کرد.

وی استفاده از زیرساختها و تکنولوژیهای مطلوب در عرصه کشاورزی،‌ ترویج کشاورزی و خرید تضمینی محصولات کشاورزی را از دغدغه های اصلی کشاورزان استان طی سالهای گذشته عنوان کرد.

استاندار اردبیل با اشاره به قابلیتها و ظرفیتهای این استان بویژه بخش شمال استان اضافه کرد: این منطقه از مناطق استثنایی کشور به خصوص در بحث آب و خاک و کشاورزی بوده و هم اکنون پروژه های عمرانی بزرگی در عرصه آب و خاک در پارس آباد اجرا می شود.

وی توسعه بخش کشاورزی به روش مکانیزه و گسترش آبیاری قطره ای و تحت فشار را از دستور کار جدی و تاکیدات دولت در بودجه 90 و برنامه پنجم توسعه دانست و افزود: در حال حاضر دولت 50 درصد هزینه های مکانیزه شدن را به صورت کمک بلاعوض و 50 درصد بقیه را به صورت تسهیلات ارزان قیمت در اختیار کشاورزان قرار می دهد.

صابری با بیان اینکه امسال مقرر شده یک میلیون هکتار از اراضی کشاورزی و باغ های کشور مکانیزه شود، یادآور شد: به دلیل موقعیتا و ظرفیت مطلوب استان، امیدواریم اردبیل بیشترین سهم را در این زمینه به خود اختصاص دهد.

به گفته وی، اراده دولت بر تامین امکانات و زیرساختها زراعی، همراهی و همکاری با کشاورزان به منظور حفظ و استمرار استقلال کشور در همه زمینه ها از جمله بخش کشاورزی است.

استاندار اردبیل حل مشکلات روستاییان را در حل معضل حاشیه نشینی در شهرها و نیز جلوگیری از مهاجرت بی رویه به شهرها بسیار اثر بخش برشمرد و ابراز داشت: اگرنیازهای زندگی اجتماعی روستاییان را تامین شود، بر کمیت و کیفیت تولید افزوده خواهد شد.

وی همچنین از افزایش اعتبارات عمرانی سال جاری این استان در مقایسه با سال قبل خبر داد و تصریح کرد: این افزایش نشانگر توجه دولت به استمرار برنامه های عمرانی و خدمت به مردم است.

وی با بیان اینکه امسال مصمم هستیم طرحهای نیمه تمام در استان تکمیل و به بهره برداری برسد، متذکر شد: مدیران دستگاه های دولتی یک هفته تا 10 روز فرصت دارند معادل 1.5 برابر اعتبارات سال قبل پروژه های اولویت دار نیمه تمام مناطق محروم را تعریف و به معرفی کنند.

صابری با تاکید بر حل مشکل آب شرب اصلاندوز و ضرورت تسریع در تکمیل بیمارستان 120 تخت خوابی پارس آباد خاطر نشان کرد: پست و مقام و عرصه خدمتگزاری یک امانت الهی و مردمی است و باید مدیران امانتدار خوبی باشند و از این فرصت برای جلب رضایت خدا و مردم بهره گیرند.