به گزارش خبرنگار مهر پرویز سروری در نشست سیاسی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی که عصر روز گذشته برگزار شد، با اشاره به شکل گیری جریان انحرافی در میان اصولگرایان گفت: جریانی در این چند سال به نام اصولگرایی توانست نگاه غربی را در ایران شکست دهد و سنگر به سنگر به جلو حرکت کند اما شاهد بودیم که یک جریان انحرافی در درون جریان اصولگرا شکل گرفت که تلاش کرد ماهیت اصولگرایی را در کشورمان از بین ببرد و با پرچم اصولگرایی علیه اصولگرایی حرکت کند.

وی ادامه داد: جریان انحرافی به صورت خزنده خود را به جریان اصولگرا و دولت نزدیک کرد با نفوذ فراوان این جریان امروز شاهد هستیم که نقطه قوت دولت به نقطه ضعف آن تبدیل شده است و امروز شاهد تقابل رویکرد میان دولت اصولگرا با دیدگاه‌های مقام معظم رهبری هستیم که نتیجه اقدامات جریان انحرافی در دولت است.

نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:‌ جریان انحرافی به دنبال این است که میان رویکرد واقعی دولت و انقلاب اسلامی فاصله بیاندازد و شاهد بودیم که در زمانی که باید وزارت خارجه تحرک و نشاط زیادی داشته باشد و از ظرفیت عظیم تحولات منطقه استفاده کند اما وزارت خارجه در این تحولات بی‌تحرک و ساکت عمل کرد.

وی در ادامه این نشست در پاسخ به سئوالی در خصوص مرگ بن لادن و تشکیک در آن گفت: قضیه بن لادن پیچیده است و از همان ابتدا بسیار مشکوک به حساب می‌آمد.

سروری با بیان اینکه پیدایش بن لادن بسیار مشکوک و تحت مبارزه با کمونیسم به وجود آمد، افزود: القاعده و طالبان به دنبال تخریب چهره اسلام بودند و می‌خواستند با خشن نشان دادن اسلام اجازه ندهند که انقلاب اسلامی با سرعت در میان مسلمین رشد کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: آمریکا در طول 10 سال گذشته به بهانه یافتن بن لادن به کشورهای منطقه لشگرکشی کرد. در بحبوحه تحولات منطقه و هنگامی که تمام سرمایه ‌های خود را از دست رفته دید با موضع بن لادن سعی کرد تمرکز رسانه‌ها را از موضوع تحولات منطقه منحرف کند.

وی افزود: آمریکا به دنبال این است که این پیام را به جهانیان برساند که ما ناجی شما هستیم.

سروری همچنین تاکید کرد: بن لادن مهره ای کاملاً آ‌مریکایی بوده است که این کشور به دنبال آن بود تا به وسیله وی جنایات خود را منطقی نشان دهد و امروز که در موضع انفعال قرار گرفته برای خروج از این بن بست موضوع بن لادن را مطرح کرد.

این نماینده مجلس همچنین در پاسخ به سئوالی در خصوص تحرکات در سوریه گفت: موضوع سوریه برای آمریکا بسیار استراتژیک است و از جهتی برای جریان مقاومت در منطقه بسیار مهم است چرا که فروپاشی سوریه به معنی فروپاشی جبهه مقاومت منطقه است. و هم اکنون تمامی رسانه‌های آمریکا بسیج شدند تا کوچک‌ترین تحرک را در سوریه به موضوع جنجالی تبدیل کنند.

وی همچنین در خصوص اینکه چرا جریان انحرافی در دولت از ابتدا به صورت علنی به مردم معرفی نشد، گفت: مسایل سیاسی و اجتماعی به راحتی قابل هضم نیست و اعلام صریح آن مشکلی را حل نمی‌کند و باید با روشنگری و بصیرت دهی این کار انجام گیرد بنابراین با ورود نیروهای انقلاب و روشنگری و بصیرت افزایی چهره جریان انحرافی در حال آشکار شدن است.

سروری تاکید کرد: باید توجه کنیم که باید میان جبهه خدمت در دولت و جریان انحرافی تفاوت قائل شویم چرا که یک جریان عظیم در دولت به دنبال خدمت به مردم است و امیدواریم با مدیریت رهبر معظم انقلاب رئیس جمهور در جبهه خدمت باقی بماند و جریان انحرافی را از دولت دور کند.

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص ادغام وزارتخانه راه و مسکن گفت: ادغام این وزارتخانه‌ها طبق قانون ابتدا باید به مجلس بیاید و بعد از اعلام نظر مجلس به صورت قانونی تشکیل شود. ولی هم اکنون وضعیت آن مشخص نیست و اقدامی در جهت قانونی شدن آن صورت نگرفته است.

سروری ادامه داد: در مورد وزارت ورزش و جوانان نیز همین موضوع رخ داد و هم اکنون که در زمان تصویب بودجه هستیم هیچ بودجه‌ای به سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان تعلق نگرفته است و تعلل دولت در تشکیل وزارت ورزش و جوانان بسیار هزینه‌آور خواهد بود و البته اینکه رئیس جمهور در خصوص وزارت ورزش و جوانان نامه به رهبری بنویسد از تعجبات است و هیچ موضوعیتی ندارد چرا که موضوعی که قانونی شده است باید اجرا شود.