به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ابراهیم حسینی صبح جمعه در جلسه استانی ستاد راهیان نور کردستان اظهار داشت: میزان اعزام راهیان نور از استان کردستان به مناطق عملیاتی جنوب و جنوب غرب کشور در سال 89 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بالغ بر 300 درصد افزایش یافته است.

وی عنوان کرد: در سال 88 بالغ بر 9 هزار نفر از جوانان و نوجوانان کردستانی در قالب اردوهای راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب و جنوب غرب کشور اعزام شدند که با همکاری و مشارکت تمامی دستگاه های دولتی این میزان اعزام در سال 89 به بیش از 35 هزار نفر افزایش پیدا کرده است.

دبیر ستاد راهیان نور استان کردستان خاطرنشان کرد: یکی از برنامه های اصلی استان در سال جاری در کنار اعزام اردوهای راهیان نور، پذیرش از زائران راهیان نور از استان های دیگر کشور است که در این راستا اقدامات و برنامه ریزی های مناسبی در این بخش صورت گرفته است.

حسینی گفت: بر اساس سهمیه بندی اعلام شده از سوی مرکز، استان کردستان باید پذیرایی 350 هزار نفر را در بهار و تابستان امسال بر عهده می گرفت که به دلیل عدم وجود امکانات مناسب امکان پذرش 50 هزار نفر بر اساس توانمندی های موجود وجود دارد ولی برنامه های مختلفی نیز برای ایجاد زیرساخت های لازم در دست اقدام است.

وی در پایان خواستار اختصاص اعتبار مناسب برای تقویت زیرساختهای پذیرش راهیان نور در استان کردستان شد و بیان داشت: کردستان در جریان هشت سال دفاع مقدس عملیات مختلفی را با مشارکت و همراهی رزمندگان بومی و غیربومی انجام شد که این رشادت ها باید به نحو مناسب و شایسته به نسل جوان معرفی شود.

در ادامه این جلسه مدیران ادارات و سازمانهای دولتی استان نظرات و پیشنهادت خود را در راستای برگزاری هر چه بهتر اردوی راهیان نور اعلام کردند.