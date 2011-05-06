به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از ناشران فعال لبنان با بهمن دری، معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار، ناشران لبنانی با اشاره به اینکه پیرو ولایت فقیه و جمهوری اسلامی ایران هستند، گفتند: هدف جنگ 33 روزه رژیم صهیونیستی علیه لبنان، ویرانی پایگاه‌های نشر شیعی در این کشور بود، زیرا بخش کثیری از مرکز فعالیت ناشران شیعی بمباران و نابود شد.

این ناشران با بیان اینکه سعی می‌کنند دوباره نشر شیعی را احیا کنند، تأکید کردند: از 300 هزار عنوان کتابی که در این کشور منتشر شده است، کمتر از 2 درصد به آثار تالیفی اختصاص دارد و بخش اعظم این آثار به کتاب‌های ترجمه شده اختصاص دارد.

ناشران لبنانی اعلام کردند: با توجه به حجم قابل توجهی از آثار ارزشمند که در ایران منتشر می‌شود، چنان‌چه اقدامی در راستای ارائه ترجمه این آثار به عربی انجام شود، به نشر لبنان کمک کرده‌اند.

ناشران لبنانی هم‌چنین خواستار مدیریت و ارتباط تنگاتنگ میان ناشران لبنانی و ناشران فعال ایرانی شدند و گفتند: به اعتبار شیعی بودن ناشران لبنان، برخی کشورها فرصتی در اختیار ما قرار نمی‌دهند و ارتباط ما با کشورها بسیار محدود است.