به گزارش خبرگزاری مهر و به گفته دهدشتی، علاوه براین تعداد 240 عنوان در رده سنی بزرگسالان و 116 عنوان برای کودکان و نوجوانان در دست چاپ و یا تجدید جاپ داریم.

مشاور فرهنگی انتشارات امیر کبیر افزود: بیشترین آثار ارائه شده نمایشگاه، مجموعه‌ها هستند که در این زمینه می­توان به مجموعه 100 سال شعر فارسی تصویری از ادبیات کلاسیک جهان، مجموعه رمان‌های برجسته جهان، مجموعه قصه‌ها‌ی پیامبران و مجموعه رمان‌هایی که در طول فعالیت 60 ساله امیر کبیر چاپ شده است، اشاره کرد.

دهدشتی با اشاره به تازه های نشر امیر کبیر تصریح کرد: تازه‌های امیر کبیر شامل کتاب‌های علوم اجتماعی علوم پایه تاریخ و جغرافیا و سایر بخش­ها می‌شود.