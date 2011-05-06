هزار نقطه و یادمان شهدا در کردستان شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، داوود مهاجر صبح جمعه در جلسه ستاد استانی اردوی راهیان نور کردستان، اظهار داشت: در حال حاضر بالغ بر هزار نقطه و یادمان شهدا در استان کردستان شناسایی شده است که تنها در چند مورد امکانات مورد نیاز برای حضور راهیان نور در آنها ایجاد شده است.

وی با اشاره بر لزوم اختصاص اعتبار مورد نیاز برای ایجاد امکانات و تقویت زیرساخت های لازم و ساخت یادمان های شهدا در استان کردستان، بیان داشت: استان کردستان در جریان هشت سال دفاع مقدس در دو جبهه جنگ با رژیم بعث عراق و در مقابله با گروهک های ضد انقلاب حضور داشته و به همین دلیل نیاز است که رشادت های رزمندگان اسلام به بهترین شکل ممکن به مردم اطلاع رسانی شود.

مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان کردستان گفت: 14 عملیات برون مرزی در استان کردستان در هشت سال دفاع مقدس انجام شده است که رزمندگان اسلام در این عملیات با رشادت و جانفشانی ضربات سنگینی را بر دشمن وارد کردند که امروز بر همه ما واجب است که این رشادت ها را به نسل جدید انتقال دهیم.

مهاجر در ادامه به راه اندازی موزه دفاع مقدس استان کردستان در سنندج اشاره کرد و یادآور شد: راه اندازی موزه دفاع مقدس به عنوان یک نیاز اصلی از چند سال قبل در دستور کار قرار گرفته و انتظار می رود با اختصاص اعتبار مورد نیاز این مهم هر چه سریعتر اجرا و افتتاح شود.

در ادامه این جلسه که به ریاست استاندار کردستان برگزار شد، مدیران ادارات و سازمان های دولتی استان نظرات و پیشنهادات خود را در راستای برگزاری هر چه بهتر اردوی راهیان نور اعلام کردند.