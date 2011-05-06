به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سید کاظم نور مفیدی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران گرگانی افزود: جامعه باید به جامعه ای الگو تبدیل شود که از این نظر مسائل اقتصادی بسیار مهم است.

وی اظهار داشت: باید با تلاش و جهاد همه جانبه و داشتن طرح و چارچوب اقتصادی به اهداف دست یافت و باید شب و روز تلاش کرد تا مشکلات فراروی را برطرف کنیم.

وی با اشاره به حوادث منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا عنوان کرد: این مسائل کاخ سفید و آمریکا را با چالش مواجه کرده است و فکر نمی کردند در منطقه خاورمیانه که جزیره ثبات آنهاست با مشکل مواجه شوند.

آیت الله نورمفیدی افزود: به باور آنها در حوادث منطقه پیروز این جریان انقلاب اسلامی است.



نماینده ولی فقیه در گلستان با اشاره به ائتلاف بین گروه های فلسطینی اظهار داشت: باید حواسشان باشد تا به بیراهه نروند و به نتیجه عمیق و همبستگی در فلسطین دست یابند.

وی با گرامیداشت شهادت بانوی دوعالم حضرت فاطمه زهرا (س) عنوان کرد: مراسمهای عزاداری باید به شکلی برگزار شود تا آلوده به خرافات نشود زیرا این امر بسیار خطرناک است.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: مسئله امام زمان (ع) از مهمترین اعتقادات ما مسلمانان است و این اعتقاد باید پاک و خالص باقی ماند و به خرافات آلوده نشود.