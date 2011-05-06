به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، حجت الاسلام و المسلمین علی اکبر اسحاق زاده در مراسم عبادی- سیاسی نماز جمعه این هفته بجنورد با اشاره به تحولات اخیر جهان عرب در منطقه، اظهار داشت: کشورهای در حال قیام و خروش عربی، تلاش دارند تا با قیام علیه ظلم و ظالمان به جایی برسند که نظام جمهوری اسلامی ایران به آن دست یافته است.

وی بیان کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی دارد که مترقی ترین قانون دنیا و ارتش و نیروی انتظامی آن مقتدر ترین قدرت نظامی منطقه است.

وی ادامه داد: نظام جمهوری اسلامی ایران آن قدر مستحکم شده است که هیچ مشکل سیاسی داخلی و خارجی ندارد و در برابر فتنه هایی نظیر فتنه سال 88 با درایت و تدبیر مقام معظم رهبری مردم به صورت متحد در راستای حمایت از نظام گام برداشتند.

وی به کارشکنی های دشمنان داخلی و خارجی نیز اشاره کرد و گفت: دشمنان داخلی بدانند که با کارشکنی های خود بزرگترین خیانت را به قرآن و اسلام داشته اند.

حجت الاسلام اسحاق زاده ضمن تسلیت شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه(س) وی را نزدیک ترین فرد به رسول خدا معرفی کرد و گفت: دوستی و محبت با اهل بیت تنها خواسته حضرت محمد(ص) از امتش بود ولی امت اش چه کرد؟ خداوند دوستی و محبت با اهل بیتش را تنها برای هدایت مسلمانان به سوی صراط مستقیم بیان کرده است و آن را راه نجاتی از گرداب ها و منجلاب های دنیایی بیان می کند.