به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، آزمون ورودی داوطلبان مدارس علمیه صبح امروز جمعه در دو مکان مسجد اعظم واقع در بلوار آیت الله بهبهانی جنب مدرسه علمیه امام خمینی(ره) و حسینیه ثارالله واقع در خیابان طالقانی برگزار شد.

حجت الاسلام علی آلبکل معاون آموزش حوزه علمیه خوزستان در این باره به خبرنگار مهر در اهواز گفت: این سئوالات از سوی مرکز مدیریت حوزه علمیه قم تدوین شده که دو ناظر از قم و 40 ناظر هم از خوزستان برای این دو حوزه امتحانی انتخاب شده اند.

استان خوزستان در مقطع دیپلم مقام اول و در مقطع سیکل مقام دوم را از نظر تعداد شرکت کننده در کشور دارد و بیش از یک هزار و 800 نفر در این آزمون شرکت کرده اند.