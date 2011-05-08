تصاویر فسیل مورچه غول پیکر/ مورچه ای به اندازه یک مرغ مگس خوار!

به گزارش خبرگزاری مهر، دیرینه شناسان کانادایی دانشگاه "سایمون فراسر" در بریتیش کلمبیا در میان رسوبات یک دریاچه قدیمی واقع در "وایومینگ" آمریکا موفق شدند فسیلهای مورچه ای به نام Titanomyrma lubeiرا کشف کنند.

این مورچه که در دوره "ائوسن" در 49.5 میلیون سال قبل می زیسته است به طرز شگفت انگیزی بزرگ و در ابعاد یک مرغ مگس خوار بوده است.

ائوسن گرمترین دوره تاریخ زمین است به طوریکه دمای زمین در این دوره بسیار بالاتر از دمایی بوده است که امروز سبب ایجاد گازهای گلخانه ای در روی زمین شده است همچنین در این دوره اولین پستانداران مدرن امروزی به ظهور رسیده اند.

این دیرینه شناسان در این خصوص اظهار داشتند: "ما نتوانستیم هیچ فسیلی از مورچه های کارگر این گونه را پیدا کنیم و درحال حاضر تنها فسیل ملکه را در اختیار داریم."

بر روی بدن این مورچه بالهایی وجود داشته اند اما هنوز مشخص نیست که این بی مهره غول پیکر چگونه زندگی می کرده است.

براساس گزارش دیلی میل، مورچه های معمولی از جمله مورچه های قرمز و مورچه های "انبردار برگ چین" گونه هایی هستند که طول آنها بیش از 1.6 سانتیمتر نیست، درحالی که طول این مورچه به 5.1 سانتیمتر می رسیده است.