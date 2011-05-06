به گزارش خبرنگار مهر در ملارد، حجت الاسلام رحیم علی بخشی نهاوندی درخطبه های این هفته نمازجمعه ملارد افزود: یکی از هدفهای انتشار این خبر توسط اوباما، تأثیرگذاری بر جنبشهای اسلامی در منطقه خاورمیانه است .

وی ادامه داد: پیروزی در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری آمریکا، هدف دیگر اوباما از انتشار خبر کشته شدن رهبر القاعده در این شرایط زمانی است.

امام جمعه ملارد اظهار داشت: رئیس جمهوری آمریکا باید بداند که انتشار چنین اخباری دراین شرایط ، هیچ تأثیری بر نهضت بیداری ملتهای مسلمان منطقه ندارد.

وی افزود: بیداری اسلامی در بین مسلمانان ریشه دار، عمیق و با اهداف مقدس همراه است و اعلام مرگ بن لادن، مسلمانان را از رسیدن به هدفهای دینی و الهی خود منصرف نخواهد کرد.

امام جمعه ملارد درخصوص پیروزی اوباما در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری آمریکا گفت: امروز این کشور با چالش بزرگ اقتصادی مواجه است و اگر مشکلات معیشتی مردم حل نشود، اعلام کشته شدن بن لادن به تنهایی سبب پیروزی اوباما در انتخابات نخواهد شد.