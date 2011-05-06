آمریکا باید نیروهای خود را از افغانستان خارج کند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حجت الاسلام محسن کازرونی در خطبه های این هفته نماز جمعه کرج ضمن دعوت از نمازگزاران به تقوای الهی و تسلیت ایام سوگواری حضرت فاطمه الزهرا(س) چگونگی وحدت گروه های حماس و فتح را در شرایط کنونی توصیف کرد.

وی ادامه داد: آمریکا و اسرائیل با این موضوع مخالفت کرده و آمریکا نیز کمکهای خود را قطع کرده است و این به نفع مسلمانان است.

کازرونی خاطرنشان کرد: موضوع کشته شدن بن لادن از جمله اتقاقات مهمی بود که تمامی محافل دنیا آن را مورد توجه قرار دادند، اگر چه این رخداد با تردیدهای همراه است.

عضو مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: امروز با استفاده از فتوشاپ خیلی از اقدامات و صحنه سازیها را می توان انجام داد و با توجه به این موضوع تردید در خصوص کشته شدن بن لادن وجود دارد.

وی یادآور شد: حمله به منطقه ای حفاظت شده و رفت و آمد به چنین منطقه ای بدون اینکه کسی متوجه شود جای سئوال دارد.

کازرونی بیان کرد: در سی ان ان عنوان شده است که کشتن بن لادن در تاریکی مطلق انجام شده و باید پرسید چطور در تاریکی مطلق تصویربرداری شده است.

وی با شبیه خواندن بن لادن به صدام و سایر جنایتکاران خطاب به دولتمردان آمریکایی گفت: حال که بن لادن کشته شده است چرا از افغانستان بیرون نمی روید.

امام جمعه کرج در بخش دیگری از سخنانش موضوع بحرین و کشتار مردم بی دفاع را داغی بر دل همگان خواند و ادامه داد: آل سعود و آل خلیفه هر روز جنایتهای جدیدتری را مرتکب می شوند.

وی این ظالمان را در حالیکه مدعی حقوق بشر هستند بی توجه به کوچکترین حقوق انسانها توصیف کرد.

امام جمعه کرج همچنین در پایان از حضور آیت الله نوری همدانی در استان البرز قدردانی کرده و این حضور را منشا خیر و برکت برای این استان دانست.