به گزارش خبرگزاری مهر، فاروق نایک رئیس مجلس سنای پاکستان که در راس یک هیئت بلند پایه از این کشور در تهران به سر می‌برد، روز پنجشنبه با رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

لاریجانی در این دیدار با بیان اینکه روابط مودت آمیز و قرابت‌های عمیق فرهنگی میان دولت سبب ایجاد مناسبات بسیار دوستانه بین دو کشور ایران و پاکستان شده است، افزود: ایران و پاکستان از ظرفیت‌های وسیعی برای همکاری‌های دوجانبه و منطقه‌ای برخوردارند که باید از آنها به نفع امنیت منطقه و منافع دو ملت بهره گرفت.

وی در همین راستا از علامه اقبال لاهوری به عنوان یکی از نهادهای پیوند نزدیک دو ملت نام برد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز خرسندی از همکاری‌های نزدیک مجالس دو کشور در نهادها و مجامع بین‌المللی گفت: مناسبات پارلمانی جزء‌ مهمی از ارتباطات دو کشور است که نقش مؤثری در تسهیل مراودات فی مابین دارد.

لاریجانی در ادامه از تروریسم به عنوان معضل مهمی که همه ملت‌های منطقه را آزار می‌دهد، نام برد و افزود: نباید اجازه داد عناصری وابسته به فضای مودت آمیز روابط دو ملت خدشه وارد کنند.

وی بر اهمیت همکاری نزدیک دستگاه‌های امنیتی دو کشور برای مبارزه با تروریسم تأکید کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین بر نقش مهم ایران و پاکستان برای تحکیم و تقویت صلح و امنیت و آبادانی در افغانستان تأکید کرد.

براساس این گزارش حمید فاورق نایک نیز در این دیدار با اشاره به پیوند عمیق مذهبی، فرهنگی و تاریخی دو ملت گفت: برای پاکستان توسعه و تحکیم همکاری‌های دوستانه با ایران از اهمیت زیادی برخوردار است و اراده رهبران سیاسی پاکستان بر توسعه همه جنبه روابط با ایران است.

وی پاکستان را بزرگترین قربانی تروریسم خواند و بر تعهد کشورش برای مبارزه و ریشه کن کردن این پدیده تأکید کرد و افزود: پاکستان آماده هر نوع همکاری در جهت مقابله با تروریسم است و برگزاری جلسات منظم میان دستگاه‌های امنیتی مسئول از اهمیت فراوانی برخوردار است.

رئیس مجلس سنای پاکستان با اشاره به تاریخ طولانی مناسبات برادرانه بین دو کشور افزود: مناسبات ایران و پاکستان آنقدر ریشه‌دار و عمیق است که هیچ امری در همکاری‌های برادرانه فی مابین نمی‌تواند اخلال ایجاد کند.

وی با اشاره به تحولات منطقه افزود: دشمنان جهان اسلام در صدد ایجاد اختلاف میان مسلمانان هستند و همکاری ایران و پاکستان می‌تواند نقش مهمی در حفظ و تقویت وحدت و اعتماد میان ملت‌های مسلمان داشته باشد.

رئیس مجلس سنای پاکستان تأکید کرد: باید همکاری‌های دو کشور وارد مرحله جدیدی از تعاملات دوستانه شود.