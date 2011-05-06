به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر قاسم سلیمانی، فرمانده لشکر 41 ثارالله در دوران دفاع مقدس در همایش شهدای بی سیم چی لشکر 41 ثارالله در حسینه ثارلله کرمان اظهارداشت: امروز شاهد بیداری ملتهای مسلمان منطقه هستیم و دیگر ملتها نمی توانند خود کامگی سران برخی کشورهای عربی را تحمل کنند و به همین دلیل شاهد بروز انقلاب در تونس، مصر، لیبی، یمن و بحرین هستیم و باید به این نکته هم توجه کرد خون ملتها پایمال نخواهد شد و مطمئنا این حرکت در برخی کشورهای عربی دیگر نیز ادامه خواهد یافت.

وی ماهیت این انقلابها را الگو برداری ملتها از انقلاب ایران دانست و گفت: این انقلابها که خود سونامی در منطقه است امروز نشان دهنده ضعف روز افزون مستکبران در خاورمیانه است و طبق نظر سنجی هایی که در همین کشورهای عربی صورت گرفته است هر روز نفرت از آمریکا بیشتر می شود و این کشور مستکبر نیز در صدد برنامه ریزی برای افزایش اعتبار از دست رفته خود است و اعلام خبر کشته شدن بن لادن در منطقه نیز به همین دلیل صورت گرفته است.

سرلشکر سلیمانی ادامه داد: سالها بود آمریکا و غرب در خاورمیانه یکه تازی می کردند و انقلاب ایران سرآغازی بر اتمام این نفوذ در خاورمیانه بود.

وی ایستادگی ملت ایران در قبال سیاستهای استکباری را موجب بیداری سایر ملتها دانست و گفت: اینکه گفته می شود فردی که پنج سال از او خبری نبود در خانه ای کشته شده است تنها یک برنامه تبلیغاتی برای نشان دادن قدرت از دست رفته آمریکا است.

فرمانده سابق لشکر 41 ثارالله ادامه داد: مردم خاورمیانه به ماهیت آمریکا پی برده اند و این امواج بیداری را نمی توان خاموش کرد.

سرلشکر قاسم سلیمانی گفت: این حرکات ادامه می یابد و سرنوشت شاه ایران در انتظار سران خودکامه منطقه است.

وی در ادامه به تحمیل جنگ هشت ساله علیه ایران اشاره کرد و گفت: این مسئله نیز در راستای مقابله غرب با ایران بود اما جوانان ایران نشان داده اند همیشه بخوبی از نظام اسلامی ایران دفاع می کنند و در این میان نقش رزمندگان واحد مخابرات بسیار واضح بود.

وی رزمندگان مخابرات را از تاثیر گذارترین واحدها برشمرد و گفت: بیشترین تعداد شهیدان نیز از این واحد بود و بخوبی توانست نقش خود را در عملیاتهای گوناگون انجام دهد.