به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر قاسم سلیمانی، فرمانده لشکر 41 ثارالله در دوران دفاع مقدس در همایش شهدای بی سیم چی لشکر 41 ثارالله در حسینه ثارلله کرمان اظهارداشت: امروز شاهد بیداری ملتهای مسلمان منطقه هستیم و دیگر ملتها نمی توانند خود کامگی سران برخی کشورهای عربی را تحمل کنند و به همین دلیل شاهد بروز انقلاب در تونس، مصر، لیبی، یمن و بحرین هستیم و باید به این نکته هم توجه کرد خون ملتها پایمال نخواهد شد و مطمئنا این حرکت در برخی کشورهای عربی دیگر نیز ادامه خواهد یافت.
وی ماهیت این انقلابها را الگو برداری ملتها از انقلاب ایران دانست و گفت: این انقلابها که خود سونامی در منطقه است امروز نشان دهنده ضعف روز افزون مستکبران در خاورمیانه است و طبق نظر سنجی هایی که در همین کشورهای عربی صورت گرفته است هر روز نفرت از آمریکا بیشتر می شود و این کشور مستکبر نیز در صدد برنامه ریزی برای افزایش اعتبار از دست رفته خود است و اعلام خبر کشته شدن بن لادن در منطقه نیز به همین دلیل صورت گرفته است.
سرلشکر سلیمانی ادامه داد: سالها بود آمریکا و غرب در خاورمیانه یکه تازی می کردند و انقلاب ایران سرآغازی بر اتمام این نفوذ در خاورمیانه بود.
نظر شما