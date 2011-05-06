به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست با حضور ناخدا یکم عبدالحمید موذن جامی، مدیر انتشارات ارتش جمهوری اسلامی ایران و امیرسرتیپ حسن سیفی رییس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع‌مقدس ارتش برگزار خواهد شد.

همچنین سرهنگ اکبر توکل، معاون پژوهش دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش و سرهنگ اردشیر کریم‌زاده، رییس هیئت معارف جنگ هوانیروز نیز در این نشست، به سخنرانی خواهند پرداخت.

نشست "بررسی نشر دفاع‌مقدس در ارتش" ساعت 15 عصر شنبه 17 اردیبهشت ماه در سرای اهل ‌قلم نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، واقع در طبقه دوم سالن شبستان آغاز خواهد شد.

بیست‌ و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران تا بیست‌ و چهارم اردیبهشت ماه در مصلی برپاست.