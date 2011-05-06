به گزارش خبرگزاری مهر از قم ، مهدی رضویان ظهر جمعه در همایش نهضت روشنگری که با هدف تجلیل از فرهنگیان بسیجی در سینما تربیت قم برگزار شد با بیان اینکه بسیج تمام شدنی نیست و همواره در راستای حفظ ارزش‌های نظام و انقلاب اسلامی حاضر است اظهار داشت: فرهنگ و روحیه بسیجی باید در جامعه فراگیر شود تا دشمنان بیمناک‌تر و دوستان امیدوار تر شوند.



وی گفت: بسیجی فردی پاک ، آماده و فداکار در راه کمال و خوشبختی ملت و نظام است که تا پای جانش از آن دفاع خواهد کرد.



معاون هماهنگ کننده سپاه علی ابن ابیطالب (ع) خطاب به فرهنگیان بسیجی استان گفت: فرهنگیان بسیجی با داشتن دو ویژگی فرهنگی و بسیجی بودن در صحنه های مختلف انقلاب اسلامی همواره نقش آفرینی کردند.



رضویان درخصوص مقام شامخ شهید مطهری افزود: این استاد برجسته از جمله بزرگانی بود که مردم نقش معنوی و اخلاقی وی را به خوبی نشناختند اما دشمنان بخوبی این مغز متفکر را شناخته و وی را ترور و به شهادت رساندند.



وی ادامه داد: شهید مطهری با قلمی روان و فکری توانا و با زبان مردم به تعلیم و تربیت جامعه پرداخت و وجود وی سرشار از ایمان و عقیده بود.



وی گفت: شهید مطهری در طول زندگی خود رنج‌های بسیار زیادی را تحمل کرد و در زمینه آموزش و پرورش کارها و آثار بسیاری از جمله علمی ، اجتماعی و اقتصادی بر جای گذاشت و همین ویژگی‌ها سبب شد تا روز شهادت وی را به نام روز معلم نامگذاری کنند.



معاون هماهنگ کننده سپاه علی ابن ابیطالب (ع) گفت: در این روز از زحمات بی شائبه فرهنگیان و معلمان زحمت کشی که در راستای آموزش و پرورش جامعه گام های موثری را برداشته اند قدردانی می‌شود.