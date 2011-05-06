به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین)، "اسماعیل هنیه" روز گذشته در واکنش به امضای توافقنامه آشتی ملی فلسطین ضمن تاکید بر ضرورت اجرای دقیق این توافقنامه اظهار داشت که وی نخست وزیر دولت آتی فلسطین نخواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: توافقنامه آشتی ملی فلسطین بیانگر خواسته های ملت فلسطین است و از این پس تمامی تحولات منطقه به نفع فلسطینی ها است و آینده نه از آن رژیم صهیونیستی بلکه متعلق به ملت فلسطین است.

وی در ادامه تاکید کرد که دولت و جنبش حماس موضوع اسرا را در راس فعالیت های مربوط به مقاومت و دیپلماتیک خود قرار داده و همچنین محاصره نوارغزه در سایه همکاری طرف های مختلف فلسطین رفع خواهد شد.

نخست وزیر دولت منتخب فلسطین در پایان از جامعه جهانی خواست به توافقنامه آشتی ملی فلسطین احترام بگذارند.