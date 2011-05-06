اسامی زائران کشته شده امامزاده احمد/ انتقال 16 مجروح به اندیمشک

فرهاد پارسا در ان رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: بر اثر سانحه رخ داده برای زائران امام زاده احمد شهرستان پلدختر مطابق آمار اجساد انتقال داده شده به پلدختر 11 نفر کشته شده اند.

وی ادامه داد: در پی این حادثه هاجر، رضا، محمد علی، زبیده، حدیث، مریم و حمیدرضا که همگی دارای شهرت یوسفی هستند و احتمالا دارای نسبت فامیلی می باشند کشته شده اند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان پلدختر مریم عظیمی، ریحانه محمدی، ثریا منصوری نژاد و اکبر احمدی را از دیگر کشته شدگان حادثه رخ داده در محور پاعلم پلدختر عنوان کرد.

پارسا با اشاره به انتقال دو تن از مجروحان این حادثه به بیمارستان پلدختر، تصریح کرد: یکی از این بیماران برای ادامه درمان به بیمارستان کرمانشاه منتقل شد و دیگری هم اکنون د بیمارستان پلدختر بستری است که حال وی مساعد گزارش شده است.

وی تصریح کرد: برغم اینکه محل حادثه رخ داده در محدوده جغرافیایی استان ایلام است ولی با توجه به نزدیکی به پلدختر و اندیمشک آمبولانس های اورژانس 115 پلدختر و دو آمبولانس اورژانس اندیمشک برای امداد رسانی به محل حادثه اعام شدند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان پلدختر خاطر نشان کرد: در مجموع 16 مجروح این حادثه به بیمارستان اندیمشک انتقال داده شده اند.

بنابر این گزارش بر اثر حادثه رخ داده در ساعت 5 صبح امروز در محور پاعلم شهرستان پلدختر 12 نفر کشته و 18 نفر مجروح شدند که گفته می شود عمده کشته شدگان از اهالی اسلام آباد غرب استان کرمانشاه و همچنین استان ایلام هستند.

در این حادثه یک دستگاه اتوبوس مسافربری به رانندگی "غلام شاه احمدی" حامل زوار امامزاده احمد شهرستان پلدختر بود که در هنگام بازگشت به دلیل شیب بالای این محور فرعی ترمز برید و با زیر گرفتن زائرین در حال تردد در این محور 12 زائر را کشت و 18 نفر را زخمی کرد.

امامزاده "شاه احمد" که به گویش محلی به آن "شااحمی" می گویند به عنوان یک جاذبه گردشگری مذهبی، از جایگاه خاص و ویژه ای در میان مردم استان های غربی کشور، استان لرستان و به ویژه مردم شهرستان پلدختر برخوردار است.

بقعه "شاه احمد" در جنوب شهر پلدختر در دهستان پاعلم واقع شده که در فصول مختلف سال به ویژه نوروز، پذیرایی خیل عظیم زائرانی است که از لرستان و استان های همجوار به این منطقه سفر می کنند.

این امامزاده همچون نگینی مرصع بر چکاد ارتفاعات کبیرکوه و در منطقه سخت گذر و برفراز ارتفاع یک هزار و 610 متری کبیرکوه در ضلع جنوب غربی دهستان پاعلم از توابع شهرستان پلدختر واقع شده است.

برغم سختی محور تردد این امامزداه، اما همیشه در ایام تعطیلات سال به ویژه نوروز، جمع زیادی از گردشگران برای زیارت این مکان مقدس به این ارتفاعات سفر می کنند.

مردم این منطقه به کرامت و بزرگی این امامزاده به دلیل شفای هزاران بیماران اعتقاد خاصی دارند و همواره جمعیت زیادی از استان های لرستان ، ایلام ،کرمانشاه، خوزستان و دیگر مناطق غربی کشور برای زیارت این امامزاده به شهرستان پلدختر سفر می کنند.