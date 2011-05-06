به گزارش خبرگزاری مهر ،در ابتدای این پیام آمده است:جوانان دلاور و غیرتمند جمهوری اسلامی ایران بار دیگر با قدرت و ایمان خود افتخاری جهانی را در عرصه مسابقات ورزشی برای ملت سرافراز ایران به ارمغان آوردند.

لاریجانی در ادامه پیام خود تصریح کرده است: کسب مقام قهرمانی و اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی در مسابقات جهانی تکواندو در کشور کره جنوبی، بار دیگر نشان داد جوانان و ورزشکاران پرتوان ایران اسلامی با استعانت از ایمان به خدا، شایستگی و لیاقت دستیابی به قله‌های رفیع قهرمانی در همه صحنه‌های بین‌المللی را دارند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان این پیام خاطرنشان کرد: اینجانب از سوی خود و سایر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کسب این پیروزی و مقام درخشان را به قهرمانان، مربیان و سرپرستان تیم ملی تکواندو و مردم عزیز کشورمان تبریک گفته و امیدواریم این عزیزان همواره سربلند باشند.