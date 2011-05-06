به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی طرح "باغ کتاب تهران"، عصر امروز جمعه 16 اردیبهشت، با حضور علی اکبر اشعری، مشاور فرهنگی شهردار تهران و رئیس سابق کتابخانه ملی ایران و اکبر تشکری‌نیا مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران در سرای اصلی اهل قلم واقع در طبقه‌ دوم شبستان مصلی تهران برگزار شد.

اشعری در این نشست گفت: در حال حاضر 4 اقدام در زمینه باغ کتاب در حال انجام است. نظرسنجی از ناشرین، نظرسنجی از کتابفروشی‌های شهر تهران، نظرسنجی از مراجعه‌کنندگان به نمایشگاه و نظرسنجی از مسئولان، فعالیت‌های مهمی هستند که در حال حاضر در این باره در حال انجام هستند.

وی افزود: موضوعاتی از این دست که چرا محققین ما باید یک سال صبر کنند و 10 روز را به تهیه کتاب‌های تخصصی و مورد نیازشان اختصاص بدهند؛ یا این سئوال که همه کتاب‌هایی که به کشور وارد می‌شوند، مورد نیاز نیستند و کتاب‌هایی که وارد نمی‌شوند، مورد نیاز هستند، باعث شد تا پروژه باغ کتاب کلید بخورد. این دغدغه‌ها باعث شد تا به فکر احداث یک نمایشگاه و فروشگاه دائمی کتاب در تهران بیفتیم و تپه‌های عباس‌آباد، در مجاورت کتابخانه ملی، کلنگ احداث باغ کتاب بر زمین خورد. 54 هزار مترمربع برای باغ کتاب در حال احداث است که حدود 32 هزار مترمربع آن به سالن‌های نمایشگاه و فروشگاه کتاب اختصاص دارد و حدود 2 میلیون عنوان کتاب را می‌توان در آن عرضه کرد.

مشاور فرهنگی شهردار ادامه داد: در شرایط مدرن امروز، منظور از باغ کتاب فقط جنبه فیزیکی کتاب نیست و ارتباط‌های ملی و بین‌المللی در این زمینه در حال طراحی است. به عنوان مثال به تازگی 5 تالار مجازی گفتگوی فروم برای نظرخواهی از مخاطبان، طراحی و عملیاتی شدند. به نظرم اگر باغ کتاب تهران رسالتش را به خوبی ایفا کند، موجب ارتقای نمایشگاه کتاب خواهد شد؛ چون باغ کتاب باعث بالا رفتن توقع مردم می‌شود و بالا رفتن توقع مردم هم موجب می‌شود مسئولین استاندارد‌های خود را ارتقا بدهند.

اشعری گفت: در حال حاضر مشغول طراحی یک شبکه هستیم که با همکاری کتابفروشان، در باغ کتاب هر کتابی را که مخاطبان درخواست می‌کنند، به دستشان برسانیم و مخاطب، مرجع مناسب برای مراجعه و تهیه کتاب را بشناسد. در باغ کتاب، فروشنده نخواهیم داشت؛ چون همه فعالیت‌های فروش به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود، اما کتابداران متخصصی در مجتمع باغ کتاب حضور خواهند داشت و مراجعه‌کننده را راهنمایی خواهند کرد.

وی افزود: فرهنگ در کشور ما به این دلیل پیشرفت نمی‌کند که به آن به عنوان یک امر تخصصی نگاه نمی‌شود. اگر من در قسمت اعطای مجوز به کتاب ارشاد بودم، علاوه بر اعطای مجوز،‌ برای ناشران و نویسندگان دوره‌های آموزشی برگزار می‌کردم. چه فایده‌ای دارد که هر سال بگوییم 2000 ناشر داریم و سال بعد بگوییم 3000 ناشرداریم در حالی که تعداد زیادی از این ناشرها تربیت‌نشده و آموزش ندیده باشند.

در ادامه این مراسم، تشکری‌نیا گفت: هر طرح وقتی به ثمر می‌رسد که یک تیم حرفه‌ای و مصصم در کار باشند و برنامه مدونی برای کار وجود داشته باشد. طی چند سال گذشته بیش از یک میلیون و 600 هزار متر مربع به فضاهای فرهنگی و ورزشی تهران افزوده شده است. بسیاری از فعالیت‌های شهرداری در این زمینه دیده نمی‌شود. ساخت سینما آزادی یکی از فعالیت‌هایی بود که در معرض دید رسانه‌ها قرار داشت و بسیار مورد توجه قرار گرفت.

وی افزود: ساخت باغ کتاب تهران، یکی از پروژه‌هایی بود که دیده نشد. باغ کتاب در حقیقت مرکز اصلی ارتباط دهنده همه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی با یکدیگر است. باغ کتاب، نه کتابخانه است و نه کتابفروشی. این مکان هیچ‌کدام از این موارد نیست و همه این‌ها هم هست. تعبیری که می‌توانم برای این مکان به کار ببرم "پاتوق کتاب" است. خبری هم درباره یکی از بخش‌های باغ کتاب بگویم و آن اینکه مجهزترین سالن تئاتر کشور در این مجموعه ساخته خواهد شد.

پروژه "باغ کتاب تهران" اردیبهشت سال 87 به ‌دست شهردار تهران افتتاح شد و اکنون توسط شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهر تهران در اراضی عباس‌آباد و در نزدیکی کتابخانه ملی ایران آخرین مراحل ساخت را پشت سر می‌گذارد.