به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، علی عبدالله صالح امروز بار دیگر با سخنرانی در جمع طرفداران خود در صنعا اعلام کرد که قدرت را ترک نخواهد کرد و در مقابل معترضین که آنها را افرادی قانون شکن توصیف کرد خواهد ایستاد.

وی در ادامه اظهارات گستاخانه خود ادعا کرد که مخالفان وی گروه هایی متحجر، تروریست و تندرو هستند. صالح در ادامه مدعی شد که حکومت وی قانونی است و او تا اواخر دوره ریاست جمهوری اش در سال 2013 از قدرت کناره گیری نخواهد کرد.

این اظهارات در حالی مطرح می شود که شهروندان یمن امروز نیز همچون دیگر جمعه ها با برپایی تظاهرات گسترده سراسری اعلام کردند که تا خروج صالح از قدرت به اعتراضات خود پایان نخواهند داد.