به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار رمضان علی سوادکوهی در جلسه شورای ترافیک شهرستان نکاء افزود: حوادث طبیعی نظیر زلزله هر 10 سال، 30 تا 40 هزار نفر را زیر آوار برده و مدفون می کند.



وی خاطرنشان کرد: متاسفانه حوادث رانندگی سالانه این تعداد افراد را به کام مرگ می کشاند.



.وی اظهار داشت: 10 برابر این آمار را مجروحان حوادث راهنمایی و رانندگی تشکیل می دهند که برخی از آنان از نظر جراحات وضعیتی کمتر از مجروحان جنگی ندرند.



سوادکوهی بیان داشت: براساس برآورد جهانی مرگ هر نفر یک میلیارد تومان خسارت مادی به کشور وارد می کند که دارای تبعات اجتماعی بیشتر است.



رئیس.پلیس راهور مازندران با اشاره به قوانین جدید راهنمایی و رانندگی خاطر نشان کرد: این قوانین برای حفظ شهروندان و مردم جامعه است و اگر مردم پی به منافع و سود آن ببرند در اجرایی شدن آن به ما کمک می کنند.



سوادکوهی ادامه داد: 70 درصد در آمدهای جدید راهنمایی و رانندگی در اختیار شهرداریها قرار می گیرد.



وی گفت: شهرداریها باید در این رابطه براساس قانون و مقرررات اعمال قانون کنند و آنان موظف هستند که این مبلغ را در جهت هوشمند کردن، کنترل و ایمن سازی هزینه کنند.



سوادکوهی بیان داشت: 95 درصد تعداد کشته های امسال در مازندران را عابران پیاده تشکیل دادند که لزوم توجه به مسائل ایمنی برای عابرین پیاده را افزایش می دهد و باید با ایجاد پل هوایی و فلس کشی از آن جلوگیری کرد.



فرماندار نکا اضافه کرد: شهرستان نکا با دارا بودن محور هزارجریب، گهرباران به نودهک، نیروگاه به نکا، اومال و قلعه سر به نکا ، دارای محورهای پر ترافیک است که باید در این رابطه چاره جویی اساسی صورت گیرد.



رضا آزادی کناری یادآور شد: استعداد راهنمایی و رانندگی در این شهرستان، با توجه به ترافیک بالا و تعدد کارخانجات، جوابگوی این نیاز نیست و باید راه حل اساسی در افزایش نیرو و استقرار پلیس راه در شهرستان اندیشیده شود.