هنوز یک سالن ورزشی نداریم/ عشق و علاقه کافی نیست!

مهدی شربیانی رئیس هیئت شهرستان ری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: پس از قبول مسئولیت در کشتی ری، علیرغم درخواست های متعدد مبنی بر فراهم آوردن امکانات لازم، متاسفانه هنوز یک سالن ورزشی در اختیار ما قرار داده نشده تا بتوانیم با متمرکز کردن کشتی گیران و مربیان خود یک پایگاه اختصاصی برای کشتی داشته باشیم.

دارنده مدال نقره رقابتهای کشتی فرنگی بازیهای آسیایی دوحه ادامه داد:‌ در کشتی شهرری استعدادهای فراوانی وجود دارد و این شهرستان ملی پوشان و قهرمانان بزرگی را به کشتی کشور تحویل داده که از میان آن ها می توان به حمید سوریان دارنده پنج مدال طلای جهان اشاره کرد.

عضو پیشین تیم ملی کشتی فرنگی تصریح کرد: برای رشد و پیشرفت در کشتی علاوه بر عشق و علاقه، به یک سری ابزار نیز نیاز است که ما هم اکنون کمترین امکانات را نیز در اختیار نداریم.