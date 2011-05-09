رحیم علی آبادی پیشکسوت کشتی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: روز شمار المپیک لندن آغاز شده است و مسولان ورزش کشور باید خیلی سریع مشکلات پیش روی فدراسیونهای مدال آور به خصوص کشتی را برطرف کند.

وی ادامه داد: دغدغه های مالی و نداشتن اعتبارات لازم برای برگزاری هرچه بهتر اردوهای تیم ملی و شرکت تیمهای پایه در تورنمنت های بین المللی از جمله مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد آن طور که من مطلع هستم یزدانی خرم با تمام توان در تلاش است تا اردوهای تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی به موقع و با تمام امکانات لازم برگزار شود ولی او به تنهایی چه قدر توان دارد.

علی آبادی با اشاره به اینکه همواره یکی از منتقدان برگزار نشدن مسابقات انتخابی در تیم ملی کشتی فرنگی بوده است تصریح کرد: به هرحال در حال حاضر تیم های کشتی آزاد و فرنگی ما در مسیر درستی قرار دارند به خصوص تیم های فرنگی که با هماهنگی سرمربیان تیم های ملی هرسه رده سنی بدون حاشیه تمرین می کنند.