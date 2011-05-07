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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۹:۵۲

پنج نمایش این هفته در تئاترشهر روی صحنه می‌روند

پنج نمایش این هفته در تئاترشهر روی صحنه می‌روند

پنج نمایش این هفته در تالار های مختلف مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می‌روند و اجرای نمایش "تا اشکستان" به پایان می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش "تا اشکستان" به کارگردانی حمید حرا که از چهارم اردیبهشت ماه به مناسبت ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در تالار اصلی به روی صحنه رفته بود امروز شنبه 17 اردیبهشت به اجراهای خود پایان می‌دهد.

با پایان گرفتن این نمایش، نمایش" نصرت خانم مادرم و نوروز" نوشته و کار امیردژاکام ساعت 19 با مدت زمان 90 دقیقه و قیمت بلیت 10 هزار تومان در تالاراصلی به روی صحنه می رود.

در تالار چهار سو نمایش "خانمچه و مهتابی" نوشته زنده یاد اکبر رادی به کارگردانی مسعود دلخواه ساعت 19:30 و مدت زمان 100 دقیقه و قیمت بلیت هفت هزار تومان میزبان دوستداران تئاتر خواهد بود.

"بلوط های تلخ" عنوان نمایش دیگری نوشته و کار شهرام کرمی است که ساعت 19 به مدت 80 دقیقه و قیمت بلیت هفت هزار تومان پذیرای تماشاگران تئاتر در تالارقشقایی خواهد بود.

در تالار سایه نیز نمایش "شن" نوشته و کار کتایون حسین‌زاده ساعت 20 با مدت 60 دقیقه و قیمت بلیت هفت هزار تومان اجرا خواهد شد. نمایش "خداحافظی نکن" نوشته فارس باقری و کارگردانی مسعود طیبی هم ساعت 18:30 با مدت زمان 60 دقیقه و قیمت بلیت پنج هزار تومان در کارگاه نمایش به روی صحنه می‌رود.

کد مطلب 1306175

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