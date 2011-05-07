به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، القاعده در بیانیه ای که روز گذشته منتشر کرد از انتشار قریب الوقوع آخرین فایل صوتی بن لادن که یک هفته قبل از مرگش ضبط شده خبر داد.

در این بیانیه آمده است: شیخ (بن لادن) از این مسئله گریزان بود که قبل از مشارکت در شادی مردم از انقلابی که در برابر ظلم و ظالمان انجام داده اند، دنیا را ترک گوید. وی در این فایل صوتی تبریکات، توصیه ها و رهنمودهایی داشته که یک هفته قبل از مرگش ضبط شده و به زودی آن را منتشر می کنیم.

در ادامه این بیانیه آمده است: بن لادن در این فایل صوتی صحبتهای خود را با سرودن چند بیت شعر به پایان رسانده است، اشعاری با این مضمون: "فریاد بزن حق را در برابر طاغوت که عزت و کرامت مژده می دهد/ این مسیر دنیایی است و مسیر آخرت نیز/ خواهی همچون یک بنده بمیری و یا خواهی آزاده جان دهی".

القاعده روز گذشته مرگ بن لادن را در پی عملیات نیروهای آمریکایی در پاکستان تایید کرده بود.