به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام علی سعیدلو به این شرح است: « پروردگار بزرگ را سپاسگزارم که بار دیگر با عنایت خود جوانان و غیورمردان ورزش ایران را در عرصه جهانی دیگر به موفقیت و پیروزی نایل کرد. بی تردید قهرمانی تیم ملی تکواندو ایران در رقابتهای قهرمانی جهان، باخواست خداوند منان و در سایه برنامه ریزی، همت و تلاش بی شائبه مربیان، ورزشکاران و مسئولین تکواندو کشور رقم خورد.

اینکه شما اعضای باغیرت تیم ملی تکواندو توانستید نخستین بار درطول تاریخ 38 ساله برگزاری این پیکارها به سیطره کره جنوبی بر مسابقات پایان داده و بر قله افتخار قهرمانی بایستید، کاری بس بزرگ، ارزشمند و شایان توجه است واینکه این پیروزی تاریخی در خاک کره جنوبی، خاستگاه ورزش تکواندو بدست آمد، ارزش و اعتبار موفقیت تاریخی شما را صد چندان می کند.

قهرمانی در تکواندو جهان که در ادامه موفقیت های بزرگ ورزش ایران و از آن جمله حماسه تاریخی گوانگجو حاصل شده است، نشان می دهد که ورزش ایران با بهره گیری از برنامه تدوین شده، در مسیری روشن و طلایی و در جهت نیل به اهداف تبیین شده برای عزت ، سربلندی و افتخار قرار گرفته و هر روز با شتاب و سرعت بیشتری در آن گام بر می دارد.

انشاءالله که در رقابتهای پیش رو در عرصه های آسیایی، جهانی و بویژه بازیهای المپیک 2012 شاهد درخشش ورزشکاران کشور و سرفرازی ملت شایسته ایران اسلامی باشیم.»