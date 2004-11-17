ادعاي گروهك منافقين : ايران برنامه تسليحات هسته اي مخفي دارد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازروزنامه نيويورك تايمز، اين گروهك درنظردارد كه يافته هاي خود را امروز( چهارشنبه ) در پاريس منتشر كند .

اين گروهك كه در گذشته نيز درعين دريوزگي ، دراقدامي ننگين با هدف كسب جايگاه از دست رفته خويش وهمچنين بدست آوردن كمكهاي مالي براي تداوم حيات ننگين خود به فروش اطلاعات به بيگانگان دست زده، در تازه ترين اقدام خود درادعا يي دروغين اعلام كرد كه بازرسي ازاين سايت نشان خواهد داد كه ايران بطور مخفيانه درتلاش براي توليد تسليحات هسته اي است با وجود اينكه قول داده است بخش مهمي از برنامه هسته اي اعلام شده خود را متوقف كند و همچنين گفته است كه دربرنامه هسته اي اهداف غير نظامي را دنبال مي كند .



اين روزنامه با ذكرنام محمد محدثين بعنوان يكي از مقامات ارشد اين گروهك تروريست، اعلام كرد كه شب گذشته (سه شنبه) وي در يك گفتگوي تلفني گفت كه اين گروهك اطلاعات جديدرا اخيرابا آژانس بين المللي انرژي اتمي در ميان گذاشته است اما وي و ديگر مقامات اين گروه گفتند كه كه در اين باره با دولت آمريكا صحبتي نكرده اند .

اين مسئول گروهك تروريستي منافقين در ادامه اظهارات عوام فريبانه خود گفت : بازرسان سازمان ملل نبايد از سوي حكومت ايران فريب بخورند .

يك سخنگوي گروهك منافقين در واشنگتن خلاصه اي از يك گزارش هفت صفحه اي رادر اختيار روزنامه نيويورك تايمز گذاشت .

در اين گزارش آمده است كه اين سايت اعلام نشده درشمال شرقي تهران قراردارد ومساحت ادعايي آن نيزشصت جريب برآورد شده است و در اين اين گروهك مدعي شده كه طرحهاي جنگي شيميايي و ميكروبي و فعاليتهاي هسته اي را در خود جاي داده است .



اين گزارش خلاصه خاطر نشان مي كند كه اين سايت كه به مركز فناوري و آمادگي دفاع پيشرفته معروف است هم اكنون جايگاه عملياتهايي است كه قبلا در سايت ديگر وزارت دفاع در تهران انجام مي شده است. سايتي كه قبلاعملياتها در آن انجام مي شد سال جاري قبل از اينكه بازرسان آژانس بتوانند از آن ديدن كنند از سوي دولت ايران تخريب شد .



مقامات اين گروهك كه عناد وضديت شان در ترور وتوطئه عليه ملت ايران براي جهانيان نيزبه اثبات رسيده ،گفتند كه وزارت دفاع ايران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي برنامه هايشان را مخفيانه دنبال مي كنند و به ساز مان انرژي اتمي ايران وجود اين سايت در تهران را اطلاع ندادند .



در پايان اين گزارش نيورك تايمز اشاره شده كه نماينده ايران در سازمان ملل در اين باره اظهار نظري نكرده است .