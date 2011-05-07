تصویر اولین آمبولانس آنتی باکتریال دنیا / آمبولانس نانویی!

به گزارش خبرگزاری مهر، این آمبولانس ثمره همکاری محققان دانشگاه فلورانس و موسسه Next technology زیر نظر وزارت آموزش، دانشگاه و تحقیقات ایتالیا است.

هدف از این پروژه، جلوگیری از رشد باکتریها بر روی سطوح اتاق و تجهیزات آمبولانس است. این محققان به منظور دستیابی به این هدف ماده جدیدی را ابداع کردند که یک نوع ماده کاتالیک است و هیچ خطری برای انسان ندارد. از سویی دیگر، هزینه این ماده مشابه مواد ضدعفونی کننده فعلی است و نیازی به مواد نگهدارنده ندارد.

نمونه آزمایشی این آمبولانس آنتی باکتریال که Pure Health نام دارد اولین تست خود را در سطح خیابان انجام داد.

به گفته این دانشمندان، این آمبولانس تنها یکی از کاربردهای ممکن این ماده جدید است. در حقیقت، عفونتهای باکتریایی یکی از مهمترین مشکلات اجتماعی به شمار می رود بنابراین استفاده از این ماده در وسایل نقلیه عمومی، قطارها و هواپیماها می تواند تحولی در بهداشت جامعه به وجود آورد.

همچنین این ماده در محیطهای بیمارستانی نیز کاربرد دارد. برپایه تحقیقات اخیری که انجمن علمی Microbiologi AMCLI در این کشور انجام داده است 10 درصد از بیماران به عفونتهای بیمارستانی مبتلا می شوند.

براساس گزارش آسکا، این ماده می تواند در آنتی بیوتیکهای قوی که در کشاورزی و پرورش دام استفاده می شوند به کار رود و با باکتریهای فوق مقاوم نسبت به آنتی بیوتیکهای رایج مقابله کند.

در ایتالیا 7 درصد از باکتریهای pneumococcus نسبت به پنیسیلین مقاوم شده اند که این میزان در اسپانیا 40 درصد است.

این محققان در این خصوص توضیح داد: "در این مورد ما دانش جدیدی را برای استفاده از نانوساختارها و فرایندهای فوتوکاتالیکی توسعه دادیم. این دانش جدید که توسعه آن سه سال به طول انجامید می تواند در ضدعفونی و آنتی باکتریال کردن محیط به کار رود."

شرکت "اوریون" متخصص در تولید خودروهای اورژانس، اتاق این آمبولانس را که کاملا از این ماده جدید پوشیده شده را بر روی یک خودروی فیات نصب کرده است.