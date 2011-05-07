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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۲:۵۱

مظفری "من قهرمان نیستم" را تهیه می‌کند

مظفری "من قهرمان نیستم" را تهیه می‌کند

مجید مظفری فیلم تلویزیونی "من قهرمان نیستم" را برای مخاطب کودک تهیه می‌کند.

محسن توکلی کارگردان این فیلم تلویزیونی به خبرنگار مهر گفت: فیلمنامه "من قهرمان نیستم" را اکبر و اصغر روح نوشته‌اند و داستان آن درباره کودکی است که ماجراهایی برایش اتفاق می‌افتد، تصویربرداری این فیلم را اواخر اردیبهشت‌ماه شروع می‌کنیم.

وی ادامه داد: تصویربرداری 25 جلسه در تهران و مشهد انجام می‌شود، فیلم برای حضور در جشنواره کودک آماده می‌شود، در جستجوی بازیگران کودک هستیم و با پیدا کردن بازیگر مناسب تصویربرداری شروع می‌شود.

محسن توکلی کارگردانی فیلم‌های تلویزیونی "مرشد"، "بهار"، "تنها یک نفر" و... را در کارنامه دارد.

کد مطلب 1306309

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