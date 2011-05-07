محسن توکلی کارگردان این فیلم تلویزیونی به خبرنگار مهر گفت: فیلمنامه "من قهرمان نیستم" را اکبر و اصغر روح نوشتهاند و داستان آن درباره کودکی است که ماجراهایی برایش اتفاق میافتد، تصویربرداری این فیلم را اواخر اردیبهشتماه شروع میکنیم.
وی ادامه داد: تصویربرداری 25 جلسه در تهران و مشهد انجام میشود، فیلم برای حضور در جشنواره کودک آماده میشود، در جستجوی بازیگران کودک هستیم و با پیدا کردن بازیگر مناسب تصویربرداری شروع میشود.
محسن توکلی کارگردانی فیلمهای تلویزیونی "مرشد"، "بهار"، "تنها یک نفر" و... را در کارنامه دارد.
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