رعایت حجاب در جامعه ما متناسب یک کشور اسلامی نیست

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله رضا استادی در مراسم بزرگداشت چهارمین سالگرد ارتحال آیت الله فاضل لنکرانی از مراجع فقید تقلید که در مسجد اعظم قم برگزار شد با انتقاد از برنامه های صدا و سیما در خصوص عدم رعایت حجاب عنوان کرد: کارشناسان این سازمان اعلام می کنند برنامه های مربوط به حجاب با برخی از برنامه های دیگر خود صدا و سیما خنثی می شود و اگر درصد کمی هم از این برنامه ها مورد رضایت نباشد مراجع و حوزه ها باید فریاد بزنند.

آیت الله استادی بابیان اینکه کشور ما باید در زمینه حجاب برای سایر کشورهای اسلامی الگو باشد افزود:حال باید پرسید آیا وضعیت خیابان ها و مراکز دیگر نظیر فرودگاه ها اینگونهاست.

استاد برجسته حوزه علمیه قم گفت: متاسفانه امروز حجاب و بی حجابی در کشور ما به معضلی تبدیل شده است و ظاهر بسیاری از خانم ها در فرودگاه ها هیچ تناسبی با یک کشور اسلامی ندارد.

استفاده از خانم ها برای تبلیغات با مبانی اسلامی سازگارنیست

وی افزود: متاسفانه در برنامه های تبیلغاتی صدا و سیما نیزاز ظاهر برخی از خانم ها برای تبلیغات استفاده می شود که این امر با مبانی اسلامی سازگاری ندارد .

امام جمعه قم دربخش دیگری از سخنان خود حفظ استقلال در حوزه را از دغدغه های آیت الله فاضل لنکرانی برشمرد و افزود: ایشان ناراحت بودند که حوزه استقلال خود را از دست بدهد واز دولت کمک های مختلفی دریافت کند.

روحانیت وابسته نمی تواندکاری از پیش برد

وی با اشاره به قیام هایی که در کشورهای منطقه رخ داد افزود: در برخی از این کشورها، شرکت اهل علم وحضور فیزیکی روحانیت با وجود حمایت گسترده مردم بسیار کم رنگ است و این نشاندهنده وابستگی آنها به دولت است و روحانیت وابسته نمی تواند کاری از پیش برد و مانند سایر حقوق بگیران جز طرفداران می شود.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد: امام ،رهبر معظم انقلاب و شخص آیت الله فاضل و مراجع دیگر اصرارداشتند تا حوزه استقلا ل خود را حفظ کند تا روزی که قرار است هشدار و نصحیت دهد بتواند به وظیفه خود عمل کند چرا که حوزه ای که وابسته است نمی تواند کاری انجام دهد.

وقایع چند هفته اخیر معلول غفلت از استقلال حوزه است

وی با اشاره به اینکه نمی شود همیشه اعتماد صددرصدی به افراد کرد افزود:حوزه باید مستقل باشد و متاسفانه در سال های اخیر در این زمینه غفلت هایی صورت گرفته و وقایع چند هفته اخیر نیز معلول همان غفلت بوده است که با وجود اینکه بزرگان نصیحت کردند اما عده ای به جای اینکه از این نصیحت ها به طورکامل استقبال کنند جور دیگری برخورد کردند.

آیت الله استادی تصریح کرد: حوزه زنده باید پاسخگوی مشکلات دینی مردم باشد و بتواند مشکلات نظام را بر طرف کند.