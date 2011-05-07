سیاست ایران در برابر تحولات منطقه/ حمایت آمریکا از کشتار مردم بحرین

به گزارش خبرنگار مهر از جاکارتا، محمود فرازنده که در دانشگاه الرانیری آچه سخن می گفت افزود: آمریکا در عراق به بهانه وجود سلاح های اتمی و کشتارجمعی مستقیما مداخله نظامی کرده و اقدام به تاسیس پایگاههای نظامی برای کنترل منطقه کرده است.

وی گفت: آمریکا در لیبی به دلیل منابع نفتی و موقعیت استراتژیک آن در مدیترانه از طریق ناتو و حملات محدود هوایی وارد عمل می شود و در مصر که رژیم مبارک از نزدیک ترین همپیمانان آمریکا و غرب بود با هدف مدیریت تحولات وحمایت از عناصر وابسته به طرفداری و حمایت از قیام مردم مصر پرداخت.

فرازنده که در سمینار بررسی تحولات جاری در خاورمیانه وشمال آفریقا سخن می گفت به بحرین اشاره کرد و گفت: امریکا در قضیه بحرین برای حفظ پایگاه نظامی خود در برابر قیام مردم ایستاده و از کشتار مردم توسط رژیم بحرین و نظامیان سعودی حمایت می کند.

سفیر کشورمان وجه مشترک همه قیام های جاری در کشورهای اسلامی را تمسک مردم این کشورها به هویت و شعارهای اسلامی خواند و یادآورشد علی رغم برخی تلاش ها در ارائه تحلیل های غلط مبنی بر اینکه انگیزه اصلی مردم در این قیام ها اقتصادی است، ماهیت اصلی و درخواست و تمایل مردم در این قیام ها بازگشت به هویت اسلامی است و این را می توان از شعارهای مردم در این کشورها بخوبی مشاهده کرد.

وی ضمن تاکید بر مناسبات و روابط خوب ایران با ملت های عربی بویژه مردم مصر، عدم مداخله در امور داخلی کشورها و احترام به حقوق و درخواست مردم را از سیاست های ایران در برابر تحولات منطقه خواند و خاطرنشان کرد: دموکراسی مستلزم فراهم شدن زمینه ها و مقدمات مربوط به فرایند دموکراسی است.

وی در این برنامه که جمع کثیری از دانشجویان دوره های فوق لیسانس، دکترای، مسئولین و اساتید دانشگاه حضور داشتند به پرسش های مطرح شده از سوی دانشجویان در خصوص نقش ایران در جهان اسلام و تحولات جاری در خاورمیانه، مناسبات ایران واعراب و موضوع هسته ای ایران پاسخ داد.

این نشست به همت بخش فرهنگی سفارت کشورمان در اندونزی و مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه الرانیری آچه برگزار شد.