مرتضی رزاق کریمی تهیه‌کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری این فیلم تلویزیونی امروز یکشنبه با بازی داریوش اسدزاده و کوروش تهامی در خیابان‌های تهران به پایان می‌رسد. تدوین به طور همزمان توسط سعید وحیدی انجام می‌شود و مهران ملکوتی صداگذار "مرگ در می‌زند" است. به زودی آهنگساز فیلم مشخص می‌شود.

در "مرگ در می‌زند" داریوش اسدزاده، کوروش تهامی، ناصر گیتی جاه، هومن کیاییف گلاره عباسی، رضا توکلی، بهار نوحیان و... بازی می‌کنند. در خلاصه داستان این فیلم آمده است: پیرمردی که پس از فوت همسرش از دوری فرزندانش رنج می‌برد در یک اتفاق غیرمنتظره با جوانی آشنا می‌شود که با مشکلاتی برای آغاز زندگی روبرو است. آشنایی این دو موقعیت‌های طنز در فیلم ایجاد می‌کند.

عوامل تولید "مرگ در می‌زند" عبارتند از نویسندگان فیلمنامه: سروش صحت و ایمان صفایی بر اساس طرحی از سام کلانتری، بازنویسی فیلمنامه و دستیار اول کارگردان: سام کلانتری، مدیرتصویربرداری: رضا شیخی، صدابردار: مهران ملکوتی، مدیر تولید: پیمان جعفری، طراح صحنه و لباس: غزاله معتمد و رعنا امینی، طراح گریم: امیر ترابی و تهیه‌کننده: مرتضی رزاق ‌کریمی.

مصطفی رزاق‌ کریمی فیلم سینمایی "حس پنهان" را کارگردانی کرده است.