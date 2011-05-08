هزینه اجرای غرفه زیر چادر با شبستان یکسان است/ کاهش شمار بازدیدکنندگان

فریده خلعتبری مدیر انتشارات شباویز که در بخش ناشران کودک و نوجوان بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حضور دارد به خبرنگار مهر گفت: غرفه امسال ما 30 متر است که نسبت به سال گذشته 18 متر کاهش یافته و در این‌باره توضیحی هم به ما داده نشده است.

وی ادامه داد: برخی غرفه‌های سالن‌ کودک و نوجوان که تنها با چند عنوان کتاب چاپ جدید آن هم در حوزه بزرگسال دارند، غرفه‌هایی بزرگ در اختیارشان هست و یا هستند غرفه هایی که به جای کتاب اسباب بازی، لوح فشرده، پازل و اقلامی از این دست عرضه می کنند، ولی غرفه هایشان متراژ مناسبی دارد.

مدیر نشر شباویز با تاکید بر اینکه به طور عادلانه و متناسب با عناوینی که هر ناشر منتشر می کند غرفه در اختیارشان گذاشته نمی شود، عنوان کرد: آیا متراژ غرفه همه ناشران به نسبت عناوینی که منتشر کرده‌اند، است؟ ضمن اینکه من با قاعده ای که ناشران نسبت به سال انتشار آثاری که می توانند به نمایشگاه بیاورند، محدود می کند مخالف هستم. چرا فقط آثاری که در چند سال اخیر منتشر شده اجازه عرضه در نمایشگاه دارد؟

خلعتبری افزود: نمایشگاهی که فلسفه وجودیش فروشگاهی برای خرید و فروش کتاب است و مراجعه کنندگان هم شاید بیشتر کتاب‌هایی را مدنظر دارند که در حالت عادی قابل دسترسی نیست، چرا باید محدودیت عرضه کتاب مبتنی بر سال چاپ داشته باشد. چرا باید آنچه عینا در کتابفروشی‌ها هست را در نمایشگاه جستجو کرد؛ آن هم نمایشگاهی که سالن‌هایش چادرهایی بدون تهویه است و زمینش آسفالت‌هایی خراب دارد.

وی با اشاره به اینکه ناشران بهتر می دانند مردم به دنبال چه کتاب هایی هستند، تاکید کرد که نباید ناشران را برای ارائه آثارشان محدود کرد.

مدیر نشر شباویز درباره میزان استقبال مخاطبان از سالن کودک و نوجوان نمایشگاه کتاب توضیح داد: در مقایسه با سال گذشته می توانم بگویم استقبال کم شده و تعداد مراجعه کنندگان چه آنهایی که خرید می کنند و چه آنهایی که صرفا بازدیدکننده هستند رقم کمتری را به خود اختصاص داده است. گرچه به دلیل اینکه برای نمایشگاه بلیت فروخته نمی شود، نمی توان به طور دقیق آمار بازدیدکنندگان را استخراج کرد و من تنها به عنوان یک غرفه دار که چند سال پیاپی در نمایشگاه حضور داشته این قیاس را انجام می دهم.

این ناشر که آثارش در حضورهای بین‌المللی موفقیت های زیادی را کسب کرده است، از وضعیت چادرهایی که به ناشران کودک و نوجوان اختصاص یافته، گلایه کرد و گفت: ما همان هزینه ای را پرداخت می کنیم که ناشران در شبستان می پردازند؛ در حالی که آنها سقفی بالای سرشان هست، ولی در بخش کودک و نوجوان ما در چادرهایی هستیم که زمینش خاکی است، گرد و خاک زیادی دارد، باد و طوفان به کتاب هایمان آسیب می زند، بهداشت غرفه را مختل می کند و وقتی باران می بارد از همه جای چادرها آب چکه می کند.

خلعتبری ادامه داد: البته در همین چادرها هم برخی از ما بهتران هستند، مثلا می توان سالن 24 و 23 را با هم مقایسه کرد که حتی چادرهای این دو سالن از لحاظ کیفیت و سالم بودن با هم فرق دارند. نورپردازی نامناسب غرفه ها و میله های زنگ زده و پنل‌های شکسته که دیگر عمرشان به پایان رسیده، سردر غرفه ها که نام ناشران روی آن نوشته با بدسلیقگی طراحی شده از دیگر مشکلات طراحی سالن‌ها است که همه نشان از دست کم گرفتن ناشران است.

وی با اشاره به اینکه فضای بزرگ هر غرفه شرایط بازدید بهتر برای مراجعه کنندگان را فراهم می کند، بیان کرد: غرفه باید عمق داشته باشد، نه اینکه یک راهروی باریک به عرض 2 متر و نیم باشد. ما این فضاها را برای سهولت بازدید مراجعه‌کنندگان می‌خواهیم .

این ناشر در پایان گفت: تا روز سوم نمایشگاه دستگاه‌های کارت‌خوان غرفه ما کار نمی‌کرد، در حالی که برخی از غرفه‌ها از همان روز نخست دستگاهشان وصل شده بود و این نوعی تبعیض است. همچنین امسال میز و صندلی را به غرفه‌داران کرایه می‌دادند، در حالی که اینها حداقل ملزومات یک غرفه است.