بنياد جانبازان براي حل مشكلات جانبازان شيميايي همكاري نمي كند

حسين شهابي وكيل سه هزار جانباز در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهرافزود : متاسفانه وعده هايي كه مسوولين متكفل امور جانبازان و به خصوص بنياد جانبازان در كمك به جانبازان شيميايي داده بودند، عملي نشده و انتظار كمكي كه از بنياد و ساير ارگانهاي دولتي در پيشبرد اهداف پرونده داشتيم ، تا كنون برآورده نشده است .

وي اظهار داشت : يكي از مشكلات پيش روي اين پرونده ابلاغ نشدن دادخواست عليه شركتهاي آلماني است كه با وجود اينكه اخطاريه هاي مختلفي از سوي دادگاه و حتي از سوي وزارت خارجه ابلاغ شده است اما از ابلاغ اين اخطاريه ها خودداري مي شود و تاكنون هيچ يك ازآنها به اين شركتها ابلاغ نشده است .

شهابي ادامه داد: به منظور پيگيري موثر تر پرونده جانبازان شيميايي تصميم گرفتيم به آلمان سفر كنيم اما از آنجايي كه خود جانبازان قادر به پرداخت هزينه سفرنيستند ، از بنياد جانبازان خواستيم كه هزينه اين سفررا برعهده بگيردولي متاسفانه تاكنون اين درخواست اجابت نشده و هر بار به بهانه نداشتن بودجه از پرداخت هزينه سفر طفره مي روند .

وي با اشاره به اينكه پرونده جانبازان شيميايي در حال حاضر در مرحله برآورد خسارت است ، افزود : از 24 فروردين ماه امسال نامه اي از طرف دادگاه به وزارت بهداشت و بخش درمان بنياد جانبازان فرستاده شد تا بنياد ميزان خسارت وارده را تعيين كند اما از آن تاريخ تا كنون پاسخي به اين نامه داده نشده و حتي مسئولان مربوطه از وجود چنين اخطاريه اي اظهار بي اطلاعي مي كنند .

وكيل جانبازان شيميايي گفت : طبق آمار ارائه شده تعداد جانبازان شيميايي متجاوز از 50 هزار نفر است كه بسياري از آنها در وضعيت نا مناسبي به سر مي برند .

شهابي خاطر نشان كرد : اگر در آخرين مرحله كه برآورد خسارت است ، به نتايج مطلوبي برسيم پيش بيني مي شود تا پايان امسال بتوانيم دادخواست خود را به مجامع و دادگاه بين المللي ارائه كنيم و اميدوار باشيم جانبازان شيميايي بتوانند خسارت هاي متحمل شده را از شركت هاي خارجي توليد كننده سلاح هاي شيمياييدر يافت كنند.