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۴ مرداد ۱۳۸۲، ۱۴:۰۷

وكيل جانبازان شيميايي در گفت و گو با "مهر " انتقاد كرد :

بنياد جانبازان براي حل مشكلات جانبازان شيميايي همكاري نمي كند

بنياد جانبازان براي حل مشكلات جانبازان شيميايي همكاري نمي كند

وكيل جانبازان شيميايي از عدم همكاري بنياد جانبازان براي پيشبرد اهداف پرونده جانبازان شيميايي عليه شركتهاي خارجي و پيگيري مشكلات حقوقي جانبازان انتقاد كرد .

حسين شهابي وكيل سه هزار جانباز در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهرافزود : متاسفانه وعده هايي كه مسوولين متكفل امور جانبازان  و به خصوص بنياد جانبازان  در كمك به جانبازان شيميايي داده بودند،  عملي نشده و انتظار كمكي كه از بنياد و ساير ارگانهاي دولتي در پيشبرد اهداف پرونده داشتيم ،  تا كنون برآورده نشده است .

وي اظهار داشت :  يكي از مشكلات پيش روي اين پرونده ابلاغ نشدن دادخواست عليه شركتهاي آلماني است  كه با وجود اينكه اخطاريه هاي مختلفي از سوي دادگاه و حتي از سوي وزارت خارجه ابلاغ شده است  اما  از ابلاغ اين اخطاريه ها خودداري مي شود  و تاكنون هيچ يك ازآنها به اين شركتها ابلاغ نشده است .

شهابي ادامه داد: به منظور پيگيري موثر تر پرونده جانبازان شيميايي تصميم گرفتيم به آلمان  سفر كنيم اما از آنجايي كه خود جانبازان قادر به پرداخت هزينه سفرنيستند ،  از بنياد جانبازان  خواستيم كه هزينه اين سفررا برعهده بگيردولي متاسفانه تاكنون  اين درخواست اجابت نشده و هر بار به بهانه نداشتن بودجه از پرداخت هزينه سفر طفره مي روند .

وي با اشاره به اينكه پرونده جانبازان شيميايي در حال حاضر در مرحله برآورد خسارت است ، افزود : از 24 فروردين ماه امسال نامه اي از طرف دادگاه به وزارت بهداشت  و بخش درمان بنياد جانبازان فرستاده شد تا بنياد ميزان خسارت وارده را تعيين كند اما از آن تاريخ تا كنون پاسخي به اين نامه داده نشده و حتي مسئولان مربوطه از وجود چنين اخطاريه اي  اظهار بي اطلاعي مي كنند .

وكيل جانبازان شيميايي گفت : طبق آمار ارائه شده تعداد جانبازان شيميايي متجاوز از 50 هزار نفر است كه بسياري از آنها  در وضعيت نا مناسبي به سر مي برند .

شهابي خاطر نشان كرد : اگر در آخرين مرحله كه برآورد خسارت است ،  به نتايج مطلوبي برسيم پيش بيني مي شود  تا پايان     امسال  بتوانيم دادخواست خود را به مجامع و دادگاه  بين المللي ارائه كنيم  و اميدوار باشيم جانبازان شيميايي بتوانند خسارت هاي متحمل شده را از شركت هاي خارجي توليد كننده سلاح هاي شيمياييدر يافت كنند.

 

 

 

کد مطلب 13064

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