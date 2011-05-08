کنگره شهدای فارس در کشور بی سابقه بوده است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، آیت الله سید احمد خاتمی شنبه شب در مراسم اختتامیه کنگره سرداران و 14 هزار و 600 شهید استان فارس گفت: این اختتامیه، افتتاحیه ای است برای تدام این ابتکار بزرگ فرهنگی در استان فارس که طی دو هفته گذشته شاهد آن بودیم.

وی ادامه داد: تمامی استانهای کشور یادواره ها و کنگره های فراوانی را برای بزرگداشت یاد و خاطره شهدای خود برگزار کردند ولی هیچکدام از آنها 10 روز به طول نکشید و به چنین وسعتی نیز برگزار نشد.

امام جمعه موقت تهران تصریح کرد: این کار بزرگ از سال گذشته در تمامی شهرستانهای استان فارس آغاز شده بود و حضور شخصیتهای بزرگ کشوری، لشکری و روحانیون بزرگ نشان از تلاش و همت بسیار مسئولان برگزار کننده دارد که در این راستا دبیر کل این کنکره تنها برای احیای فرهنگ شهادت بود که چنین برنامه ای را برگزار کرد.

آیت الله خاتمی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: همگان باید بدانند که ملت پای پیمان خود با ولایت ایستاده اند و در مقابل هرجریانی که بخواهد در مقابل ولی فقیه ایستادگی کند، می ایستند.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به شخصی حضرت فاطمه(ع)نیز گفت: فاطمه مکتبی حیات بخش و کانون درسهای زندگی است و روح ولایتمداری را باید از او آموخت.

در ادامه دبیر کل کنگره سرداران و 14 هزار و 600 شهید استان فارس، گفت: در ظاهر امروز آخرین برنامه از این اجلاسیه برگزار می شود ولی در حقیقت ادامه این راه از فردا آغاز خواهد شد.

سردار غلامحسین غیب پرور تاکید کرد: فرهنگ شهدا یگانه نسخه ای است که باید به آن عمل شود.

وی تصریح کرد: شهیدان را پاس بداریم، آنها را سرمشق زندگی خود قرار دهیم و زیبنده است که فارس را با 14 هزار و 600 شهید بشناسیم.