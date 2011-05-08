گلستان سرزمین طلای سفید/ صنعت پنبه احیا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در سالهای اخیر، عدم یکپارچه سازی اراضی، بالا بودن هزینه های تولید، راندمان پایین ارقام، آزاد بودن واردات پنبه، قیمت پایین این محصول، تولیدات سنتی و دستی سیر تولیدات پنبه در گلستان را روبه قهقهرا کشانده بود.

این درحالیست که گلستان روزگارانی نه چندان دور قطب تولید پنبه در کشور بود و به دلیل کشت گسترده این محصول به سرزمین طلای سفید معروف بوده است.

طبق آمار، سطح کشت پنبه گلستان در سال 53 حدود 188 هزار هکتار بود که این مقدار در سال جاری به 13 تا 14 هزار هکتار رسیده است.

در این میان، رئیس اداره پنبه و دانه های روغنی گلستان از افزایش سطح زیرکشت پنبه در سال زارعی جاری در استان خبر داد.

رمضانعلی حاجیلری افزود: در سال زراعی جاری پیش بینی می شود در حدود 13 تا 14 هزار هکتار از مزارع استان پنبه کشت شده است که نسبت به سال قبل رشد داشته است.

وی اظهار داشت: این سطح از مزارع در حال عقد قرارداد برای کشت پنبه بوده و پیش بینی می شود میزان تولید این محصول نیز نسبت به سال قبل 60 تا 70 درصد افزایش داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: معرفی ارقام جدبد، مقاوم، پرمحصول و مقاوم به کم آبی و گرما مانند سفید، وش و ارمغان موجب افزایش سطح کشت این محصول در استان شده است.

به گفته حاجیلری، پارسال در 9 هزار هکتار از مزارع استان پنبه کشت شد و 17 هزار و 500 تن وش برداشت شده است.

رئیس اداره پنبه و دانه های روغنی گلستان گفت: امسال در 60 هزار هکتار از زمین های استان، دانه های روغنی سویا کشت شد و بیش از 120 هزار تن محصول برداشت شود.

گلستان در تولید دانه های روغنی رتبه نخست کشور را داراست.

اسدالله قره خانی نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی گفت: پنبه سرزمین طلای سفید درحال احیاء شدن است و یک نگاه جدید به پنبه استان باید ایجاد شود زیرا پنبه در حال احیا شدن است.



وی اظهار داشت: با توان سرمایه ای که در استان است نباید انتظار جهش را در صنعت استان داشته باشیم.



وی افزود: فعالیتهای فرآیندی در استان کم نیست اما چیزی که استان به آن نیاز دارد نتیجه است، امکانات و قابلیتها در استان وجود دارد ولی همه چیز در دستان وزارتخانه است.



قره خانی، با تاکید بر تلاش زیاد برای قبولاندن قابلیت صنعتی شدن استان گفت: خواست ما اینست که وزارتخانه می تواند بعضی از صنایع استان را نجات دهد.

بررسیهای کارشناسان نشان می دهد که تعطیلی 28 کارخانه در سالهای اخیر در استان موجب از دست رفتن تولید و اشتغال استان شده است و وضعیت این محصول را نامتناسب تر کرده است.



نبود ماشین آلات مناسب کاشت، داشت و برداشت محصول پنبه و کشت سنتی آن از دیگر مسائلی است که رغبت کشاورزان را برای تولید این محصول کم کرده است.



علاوه برآن عملکرد پایین ارقام پنبه و مقاومت برابر بیماریها وآفات از دیگر مسائلی است که بر کشت این محصول استراتژیک در استان تاثیر گذاشته است و در این بخش محققان تلاشهای زیادی برای تولید رقمهای جدید پنبه آغاز کرده اند.





به اعتقاد کارشناسان، تولید رقمهای جدید پنبه تاحدی می تواند در رفع مشکلات تولیدکندگان وعلاقه بیشتر آنان برای فعالیت در این عرصه موثر باشد.

ارمغان یک رقم زودرس با پتانسیل عملکرد بالاست و این رقم دارای برگهای کوچکتر وارتفاع کمتر، عملکرد بیشتر، زودرس، تعداد قوزهای بیشتر، فرم کوتاه و جمع و جور و کیفیت الیاف مناسب است.

رقم ارمغان به دلیل سازگاری عمومی بالا برای سیستم های کشت متعارف وهمچنین کشت دوم (بعد ازبرداشت غلات وکلزا ) بسیار مناسب است.



میانگین عملکرد این رقم در استان گلستان سه هزار و 338 کیلوگرم در هکتار برآورد شده که در مقایسه با رقم های تجاری قبلی با عملکرد دو هزار و 128 کیلوگرم در هکتار بطور متوسط در حدود هزار و 210 کیلوگرم افزایش را نشان می دهد.

رقم ارمغان نسبت به سایر ارقام پنبه 35 تا 41 روز زودرس تر است و در طول 125 تا 130 روز دوره رشد آن تکمیل می شود.

در این رقم بیش از 90 درصد محصول، قبل از شروع سرمای پاییزه برداشت می شود و همچنین تحمل به شوری و خشکی آن بهتر از رقم های دیگر است.

به هر روی، احیای دوباره محصل پنبه در گلستان نیازمند حمایت مسئولان، ارائه طرحها و برنامه های هدفمند، رفع مشکلات فراروی تولید و ... است که باید در دستور کار قرار گیرد.