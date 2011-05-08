تولیدات چوب گلستان 20 برابر بهره برداری از جنگلهاست

عباسعلی نوری نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این میزان زراعت چوب در استان می تواند ارزش اقتصادی زیادی را ایجاد کند و تنها باید با اطلاعات دقیق به سوی منابع طبیعی برویم.

وی افزود: منابع طبیعی بستر حیات است و این منابع تجدید شونده اگر نباشند،هیچ تمدنی در دنیا شکل نمی گیرد و اگر هم شکل بگیرد، بسیار آسیب پذیر خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: تمدنهایی که امروزه شکل گرفته اند و از طبیعت فاصله گرفته اند، هنوز وابسته به منابع طبیعی هستند.

نوری نیا ادامه داد: با پیشروی بیشتر و ایجاد شدن تنشهایی چون خشکی، تغییر اقلیم و بهم خوردن نظم ریزشهای آسمانی بیشتر به منابع طبیعی احساس نیاز می شود و هر چه این بی نظمی ها بیشتر باشد، بیشتر به بستر حیات مراجعه می شود.

حمید سلامتی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان نیز گفت: در استان گلستان 862 هزار هکتار مرتع و 451 هزار هکتار جنگل وجود دارد.

وی افزود: با توجه به گرمای زمین و آشفتگی اقلیم و علیرغم کارهای خوبی که در بخشهای مختلف انجام شده است، باید تلاش بیشتری در بخش منابع طبیعی و محیط زیست انجام شود.

وی تصریح کرد: منابع طبیعیدر حقیقت همیشه به بخش تحقیقات نیازمند بوده، زیرا در بخش اجرا نمی توان با آزمون و خطا پیش رفت و این آمادگی در ما وجود دارد که در بخش اجرا با بخش تحقیقات همراهی داشته باشیم که بیشترین سود و کمترین هزینه را نیز داشته باشیم.