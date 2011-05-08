زنان از منش فاطمه(س) درس بگیرند

به گزارش خبرنگار مهردر بهشهر، آیت الله عباس علی سلیمانی عصر شنبه در سی و نهمین سالگرد آیت الله کوهستانی اظهار داشت: آیت الله کوهستانی مرد خدا بوده تمام وجودش را خدا فرا گرفته بود.

وی خاطرنشان کرد: تقارن سالگرد آیت الله کوهستانی و فاطمه زهرا (س)، تقارن قلبها و نزدیکی آن با یکدیگر است.

سلیمانی افزود: در چهره آیت الله کوهستانی خدا نمایان بود و آن قدر غرق در خدا و آخرت بود که این دنیا هرگز به چشمش نیامد.

سلیمانی بیان داشت: کوهستانی با آخرت محوری خود، شاگردان و اندیشمندان بزرگی را تربیت کرد که اساتید بزرگواری همچون آیت الله هاشمی نژاد، آیت الله نصری، آیت الله لایینی تربیت شدگان حوزه دانش و معرفت این بزرگوار بوده اند.

امام جمعه زاهدان خاطرنشان کرد: حوزه علمی و سیره عملی این بزرگوار یادآور خدا بود و همگان را شیفته خدا و معارف اسلامی و دینی می کرد.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان با گرامیداشت سالروز شهادت فاطمه زهرا(س) یادآور شد: فاطمه(س)‌ سیده زنان عالم بوده و در تمام زمانها و مکانها الگوی تمام زنهای جهان است.

وی همچنین با تاکید بر ولایتمداری فاطمه زهرا (س) خاطر نشان کرد: آنچه از فاطمه زهرا (س) باید در شرایط کنونی درس گرفت ولایتمداری فاطمه بوده که باید الگوی جامعه اسلامی در شرایط کنونی باشد تا سعادت حاصل شود.