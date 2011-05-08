تنظیم بازار میوه عید استان مرکزی ابتکاری بود

اصغرعالیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: با توجه به اقدامات متعدد صورت گرفته در بحث تاًمین، توزیع و همچنین نظارت و کنترل در حوزه تاًمین و توزیع سازمان بازرگانی استان مرکزی خوشبختانه متفاوت تر از سالهای گذشته اقدامات ویژه ای را در این زمینه صورت داد.

وی ادامه داد: سازمان از ابتدای مهر ماه سال 89 تمهیدات لازم را جهت برآورد و تامین میوه شب عید استان پیش بینی کرده و در این رابطه مقدار2600 تن پرتقال و مقدار 800 تن سیب را در شبکه های توزیع میوه در سطح استان و غرفه هایی که تعریف شده اند در مراکز شهرستانها و سطوح روستاهایی که نیازمند این تنظیم بودند توانست با همکاری مباشرینی که انتخاب نموده این میزان میوه را توزیع نماید.

عالیخانی افزود: امسال سازمان با ایجاد یک طرح ابتکاری در کنار کارهایی که در راستای تنظیم و کنترل بازار انجام داده است، تیمهای ارزیابی را هم تعریف کرد که نظرات مردم را در قالب سوالاتی که طرح شده اخذ و خوشبختانه با جمع بندی که صورت گرفت در مجموع رضایت نسبی مردم برقرار بود.

وی افزود: به طور مثال در بحث ارزیابی میوه یکی از موارد مهم در نظر سنجیها این بود که هر شهروند چه میزان میوه از شبکه های دولتی خریداری کرده اند و چه سهمی را در سبد خانواره ایشان دارد، و در جمع بندی نظرات هم استانیهای عزیز نزدیک به 66 درصد مردم از نحوه توزیع میوه های تنظیم بازار شب عید اظهار رضایت نموده وعنوان نموده اند که از شبکه های تعریف شده دولتی که توسط سازمان بازرگانی تدارک دیده شده بود میوه ایام پایانی سال را تهیه نموده اند.

عالیخانی رضایت مندی مردم را از کمیت و کیفیت میوه های توزیع شده چنین بیان کرد: که مردم از پرتقال توزیع شده شب عید بیش از 90 درصد اعلام رضایتمندی کرده اند و در بحث قیمت ها؛ برای قیمت پرتقال 75 درصد وبرای قیمت سیب 69.5 درصد اعلام رضایت نموده اند.

وی خاطر نشان کرد: در مجموع ارزیابیهای صورت گرفته نشان از این داشت که رضایت نسبی مردم جلب شده و سازمان بازرگانی استان مرکزی برای کسب این نتایج اقدامات موثری را در جهت تنظیم بازار و همچنین کنترل و مهار افزایش قیمت میوه در ایام پایانی سال داشته است.