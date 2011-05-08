بانک ملی پروژه ترمیم سردر بازار اراک را متوقف کرد

محمدحسین فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: بازار اراک از مهمترین منابع گردشگری استان مرکزی به شمار می‌رود، اما مناسب نبودن سردر ورودی آن که پیش از این و در جریان ساخت ساختمان بانک ملی دچار تخریب شده بود توجه بازدیدکنندگان را به خود جلب نمی‌کرد.

وی گفت: به این منظور مرمت سردر بازار تاریخی در دستور کار اداره کل میراث‌فرهنگی استان قرار گرفت و بر اساس مطالعات تاریخی انجام شده ضوابط محل، طرح و نوع معماری سردر تاریخی مشخص و طراحی آن انجام شد.

فراهانی ادامه داد: این سردر ترکیبی از رواق‌های معماری اسلامی - ایرانی است که با کاشی‌های هفت‌رنگ تزئین شده است و با استناد به بیت شعر نگاشته شده در سردر این بنا تاریخ ساخت آن به سال 1231 هجری قمری می‌رسد.

وی با اشاره به پیشرفت 30 درصدی این طرح گفت: اجرای کامل این طرح نیازمند تخریب ساختمان بانک ملی به عمق یک متر است که متاسفانه با مخالفت مدیریت بانک ملی استان پروژه متوقف شده است.

بانک ملی قبل از اجرای طرح موافقت خود را اعلام کرده بود

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان مرکزی گفت: این در حالی است که پیش از اجرای پروژه مسئولان شعبه در جریان کامل طرح قرار گرفته و موافقت خود را با اجرای آن اعلام کرده بودند.

وی اضافه کرد: ما نیز با اعلام موافقت بانک عملیات اجرایی را آغاز کردیم و این کار تا اجرای فوندانسیون و اسکلت‌بندی پیش‌رفت، اما در مرحله نصب سردر با مخالفت بانک مواجه شدیم.

فراهانی متذکر شد: مسئولان بانک به این دلیل که ساختمان بانک نیز قدمتی تقریبا 50 ساله دارد و از سوی دیگر تخریب، بانک را متضرر می‌کند، مانع ادامه عملیات اجرایی شدند.

وی با اینکه این موضوع هم‌اکنون از سوی استاندار در دست پیگیری است، گفت: میراث‌فرهنگی استان مراحل پروژه را قانونی طی کرده است و پیش‌بینی می‌شود این پروژه تا یک‌ماه آینده به سرانجام برسدم .

این مسئول اظهار امیدواری کرد: مشکلات ایجاد شده در نصب سردر بازار تاریخی اراک تا یک‌ماه آینده به نتیجه برسد.