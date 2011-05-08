فروش پیاز 90 تومانی با نرخ 500 تومان/ دلال بازی در کرمان ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، با شروع فصل برداشت محصولات کشاورزی در جنوب کرمان و بروز مشکلات مختلف برای کشاورزان از جمله کاهش شدید قیمت محصول، افزایش نرخ حمل و نقل از یک سو و از سوی دیگر کمبود کامیون و اشباع شدن بازار از محصول برخی مسئولان استان کرمان در اظهارنظرهایی از لزوم حل مشکل کشاورزان پیاز کار کرمانی خبر دادند.

یکی از مهمترین اقداماتی که برای حل مشکل کشاورزان انجام شد صفر شدن تعرفه صادرات محصول پیاز بود اما حقیقت این است که برداشت تعرفه صادرات در درجه اول برای کشاورزان عمده و همچنین دلالان مطلوب بود زیرا کشاورزان خرد توان صادرات این محصول را ندارند و همچنان محصول پیاز با قیمت بسیار اندک در زمینهای کشاورزی خریداری می شود و در نهایت همان پیاز در بازار شهر کرمان 450 تا 500 تومان فروش می رود، این درحالی است که این نرخ در بازارهای استانهای مجاور کرمان بیشتر است و این تفاوت قیمت نیز درنهایت به جیب دلالان می رود.

دلال بازی مهمترین مشکل کشاورزی جنوب کرمان

نکته قابل توجه این است که برای حل مشکل کشاورزان نرخ خرید تضمینی از سوی سازمان تعاون روستایی جنوب کرمان تنها 90 تومان تعیین شد.

که درنهایت موجب می شود کشاورزان با نقدینگی بسیار کم مواجه می شوند و از سوی دیگر همان پیازها در بازار مصرف با قیمت بالا فروش می رود.

لزوم نظارت بر قیمت حمل و نقل / افزایش بی رویه نرخ های جابجایی محصول ادامه دارد

از سوی دیگر عدم نظارت بر نرخ حمل و نقل کالا در جنوب کرمان و از سوی دیگر برداشت اهمزمان نواع محصولات کشاورزی در جنوب کرمان موجب شده است کامیون داران خواستار قیمتهای بالا برای حمل و نقل باشند و این مسئله علاوه بر مشکل کمبود کامیون افزایش بی رویه نرخ را نیز به دنبال داشته است و این رویه موجب شده است کشاورزان علاوه بر نرخ کارگر بخش قابل توجهی از سود محصول را نیز به کامیون داران پرداخت کنند و درنهایت نیز به دلیل عدم رعایت استانداردهای حمل و نقل بخش قابل توجهی از محصول هدر می رود.

معضل کمبود کامیون نیز تا حدودی در جنوب کرمان برطرف شده است اما با توجه به تقاضای فراوان این مسئله بعضا مشکل ساز است و از سوی دیگر هیچ دستگاهی نیز بر قیمت و نرخ بارنامه ها نظارت ندارد.

هر چند عدم مدیریت در کشت محصول موجب بروز مشکل در نرخ گذاری محصول می شود اما باید به این نکته توجه کرد که مشکلات حمل و نقل محصول در جنوب کرمان در سالهای گذشته وجود داشته است و این درحالی است که تمام محصول جنوب کرمان که میلیونها تن محصول تخمین زده می شود تنها از طریق کامیونها و در مقادیر کم جابجا می شود و از روی همین نکته می توان به بار ترافیکی بسیار سنگین جاده های جنوب کرمان نیز پی برد.

روزانه هزاران کامیون از جاده های کم عرض جنوب کرمان عبور می کنند

به همین دلیل همزمان با آغاز برداشت محصولهای کشاورزی طرحهای ترافیکی ویژه در جنوب کرمان ایجاد می شود اما حضور هزاران کامیون در این جاده ها بار ترافیکی بسیار سنگینی را به این جاده ها می دهد این درحالی است که جاده جیرفت به کرمان با بیش از 40 سال قدمت بدلیل دو طرفه بودن و عرض کم به یکی از خطرناکترین راهها کشور برای عبور و مرور تبدیل می شود.

ترافیک سنگین جاده ها در حالی به وجود می آید که این محور مهمترین جاده برای ارتباط بین بندرعباس و بندرچابهار با استانهای مرکزی است.

نرخ خرید تضمینی بسیار پائین است



محمد سالاری، یکی از کشاورزان جنوب کرمان در خصوص ادامه مشکلات کشاورزان جنوب کرمان افزود: هم اکنون در بهترین حالت ممکن محصول پیاز از سوی سازمان تعاون روستایی با قیمت هر کیلو 90 تومان خریداری می شود این درحالی است که همین محصول در بازار کرمان در حال حاضر 500 تومان فروخته می شود.



وی گفت: برخی دلالان با نرخ بیشتر از 90 تومان محصول پیاز را خریداری می کنند و درنهایت هم با چند برابر قیمت محصول را در بازارهای استانهای دیگر می فروشند.

15 سال انتظار برای بازگشایی مجدد فرودگاه جیرفت



سالاری ادامه داد: درحالیکه هر سال میلیونها تن محصول در جنوب کرمان تولید و به بازار عرضه می شود همچنان تنها یک گزینه برای حمل و نقل محصول وجود دارد در حالیکه فرودگاه جیرفت بعنوان تنها فرودگاه منطقه 15 سال تعطیل است.



وی گفت: در صورت بازگشایی فرودگاه جیرفت می توان بسیاری از محصولات را به بازارهای مصرف منتقل کرد اما با وجود مصوبه هیئت دولت اقدامی در راستای حل مشکل این فرودگاه نشده است.

کشت تمام محصولات با مشکل کاهش نرخ مواجه می شود

عباس شعبانی دیگر کشاورز پیاز کار جنوب کرمان گفت: طی سالهای گذشته بارها در خصوص احداث خط راه آهن به جیرفت صحبت شده است اما با وجودی که خط راه آهن تنها چند کیلومتر با جیرفت فاصله دارد اما این وعده هنوز عملی نشده است.





این کشاورز افزود: خشکسالی و کمبود آب از یک سو، افزایش نرخ گازوئیل برای موتور پمپها از سوی دیگر و افزایش نرخ کود و سم و بذر در حالی در سال جاری روی داده است که نرخ محصول با سال گذشته هیچ تغییری نکرده است.



وی در خصوص کشت هماهنگ کشاورزان گفت: در جنوب کرمان گزینه های خاصی برای کشت وجود دارد که همه به سمت آنها روی می آورند در حال حاضر هم پیاز کاران و هم گوجه کاران با مشکل مواجه هستند وقتی فصل خیار سبز هم می شود وضعیت همین گونه است.

شعبانی گفت: هم اکنون برداشت محصول گندم نیز شروع شده که برای حمل و نقل گندم نیز مشکلاتی وجود دارد و درنهایت خواهیم دید قیمت گندم نیز پائین می آید.

شعبانی افزود: باید با توجه به پتانسیلهای بالای جنوب کرمان در راستای استفاده از این توانمندی برنامه ریزی شود نه اینکه بگویند کم تولید کنید چرا کسی نمی رود که بازار جدیدی برای این محصولات پیدا کند؟ چرا کارخانه های فراوری محصول در جنوب کرمان افزایش نمی یابد؟ مگر نه اینکه می گویند باید به سمت صادرات غیر نفتی برویم پس چرا کسی در راستای استفاده از این توانمندی کاری نمی کند.

نرخ خرید تضمینی باید افزایش یابد



احمد صدقی، دیگر کشاورز جنوب کرمان با اشاره به نرخ 90 تومانی خرید تضمینی پیاز گفت: این نرخ بسیار پائین است و عملا این نرخ از کمترین نرخهای پیشنهادی برای فروش محصول است.



وی ادامه داد: با این نرخ کشاورز هیچ گونه سودی نمی کند و فقط از ورشکستگی نجات می یابد و ضرر کمتری می کند.



این کشاورز از مسئولان خواست قیمت خرید تضمینی پیاز را افزایش دهند.





صدقی گفت: بلاخره کی باید مشکل وجود دلالان در بازار رفع شود زیرا تمام سود و تلاش ما درنهایت به جیب دلالان می رود و دلیل اصلی آن این است که سیستم مشخصی برای ارائه محصول به بازار مصرف وجود ندارد و هر سال دلالان سود تلاش ما را به جیب می زنند.

برای حل مشکلات کشاورزان جنوب کرمان اقداماتی نیز از سوی مسئولان استان کرمان صورت گرفته است و برخی مشکلات تا حدودی رفع شد اما بدلیل بنیادی بودن این مشکلات این اقدامات هم تاثیر چندانی در حل مشکلات نداشته است.

سهمیه سوخت کامیونهای جنوب کرمان افزایش یافت



معاون برنامه ریزی استاندار کرمان چندی پیش از افزایش میزان ورود کامیونهای باربری برای حل مشکل حمل و نقل جنوب کرمان خبر داد و گفت: این مسئله در پی مذاکرات انجام شده صورت گرفته است.



محمد تکلوزاده افزود: از سوی دیگر سهمیه سوخت کشاورزان هم افزایش یافته است و عملا بجای 180 لیتر گازوئیل 250 لیتر گازوئیل در اختیار کشاورزان قرار می گیرد.

وی همچنین گفت: با هماهنگی پلیس راه و نیروی انتظامی کار نظارت بر ترافیک و امنیت منطقه نیز بخوبی انجام می شود.



تکلوزاده همچنین از صفر شدن تعرفه صادرات محصول پیاز خبر داد.

نرخ خرید تضمینی را وزارتخانه تعیین می کند



از سوی دیگر رئیس تعاون روستایی جنوب کرمان نیز دلیل اعلام نرخ 90 تومانی برای محصول را کارشناسی های انجام شده دانست و گفت: با این اقدام قیمت محصول از این نرخ پائین تر نخواهد آمد و نرخ نیز توسط وزارتخانه تعیین شده است.



غلامرضا میر کهنوج افزود: این اقدام در راستای جلوگیری از افت شدید محصول انجام گرفت که درحال روی دادن بود.



وی ادامه داد: این خرید نیز از محصول سالم و بسته بندی انجام می شود و کشاورزان هم باید معرفی نامه از جهاد کشاورزی مناطق محل زندگی خود داشته باشند.



مشکلات کشاورزان کرمانی در خصوص محصول گوجه فرنگی ادامه دارد و برخی از گندم کاران منطقه نیز درخصوص فروش محصول خود با نرخ پائین توسط دلالان ابراز نگرانی می کنند.

