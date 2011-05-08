تولیدات دام و طیور استان مرکزی به استانهای دیگر صادر می شود

علی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: باتلاش تولیدکنندگان استان مرکزی 5.4 د رصد گوشت قرمز کشور، 3.2 درصد گوشت مرغ و شیر خام و سه درصد تخم مرغ کشور در استان مرکزی تولید و به دیگر استانها می رود.

وی با بیان اینکه، این استان از مناطق مولد محصولات دام و طیور به شمار می رود، اضافه کرد: سرانه مصرف گوشت قرمز در استان مرکزی 12 کیلوگرم، گوشت مرغ 21 کیلو و تخم مرغ 10 کیلوگرم است و یک سوم تولیدات در استان مصرف می شود.

ابراهیمی گفت: از مجموع 308 هزارتن شیر خام تولید شده دراستان 168 هزار تن به مصرف داخلی رسیده و مابقی تولید به سایر نقاط کشور ارسال شده است.

وی تصریح کرد: در بخش آبزیان بدلیل سرانه مصرف 6.5 کیلوگرم است که دو هزارتن تولیدات پرورشی استان مصرف داخلی داشته و مابقی نیاز از خارج استان وارد می شود.

ابراهیمی پیش بینی تولید درسال جاری را بیش از453 هزارتن محصول وفرآورده خام دام وطیور دانست و گفت: این میزان تولید 50 هزارتن نسبت به سال قبل افزایش خواهد داشت.



